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Başkan Soyer'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Başkan Soyer'den cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması
25 Şubat 2022 Cuma 10:32

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi. Soyer, CHP içinden bir isim önerilecekse önceliğin Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyledi


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "CHP içinden bir aday ismi önerilecekse, önceliğin Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na verilmesi uygun olur" dedi.

Cumhuriyet'ten Tuncay Mollaveisoğlu'na konuşan Soyer, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"'Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' sorusu ülkenin gündeminde... Muhalefet partileri 'isim için erken' diyor.. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Soyer, "Ülkemizin yeniden demokratik bir zemine oturması, hak ve özgürlükler adına evrensel standartların hâkim kılınması, yargı bağımsızlığının güvence altına alınması ve çarşı-pazarı yangın yerine çeviren ekonomik çöküşe son verilmesi açısından Millet İttifakı’nın attığı adımları son derece önemli buluyorum. Ama bugünün meselesi adayın kim olacağı değil, sistemin nasıl kurulacağıdır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun birleştirici tavrı ve öncülüğüyle altı lideri aynı masada toplayan kararlılık, elbette ilerleyen süreçte aday isminin belirlenmesi noktasına da ulaşacaktır" dedi.

Soyer, şöyle devam etti: "Bu aşamadan sonra özellikle bizler gibi makamı gereği daha fazla sorumluluk sahibi olması gereken kişilerin gönlümüzden geçen isimleri zikrederek liderleri de zor durumda bırakmaması daha doğru olur. Zaten Millet İttifakı’nın dışında kalan unsurlar bu konuyu neredeyse her gün gündeme getirip ekranlara taşıyor. Ben bu tuzağa düşülmemesi gerektiği inancındayım."

Soyer, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Eğer CHP içinden bir aday ismi önerilecekse, önceliğin Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na verilmesi uygun olur."

Etiketler; #izmir #tunç soyer #cumhurbaşkanı #kemal kılıçdaroğlu
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