Başkan Soyer'den dayanışma çağrısı!

Başkan Tunç Soyer, tenceresi Ramazan dayanışması için kaynayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevini ziyaret etti. İzmirlileri Ramazan dayanışmasının bir parçası olmaya çağıran Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi depremde ve selde olduğu gibi bu güzel şehirde dayanışmayı Ramazan ayı içerisinde de huzur ve bereket ile sürdürecek” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içerisindeki aşevini ziyaret etti. Aşevi ziyaretine Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile Genel Sekreter yardımcıları Ertuğrul Tugay ve Özgür Ozan Yılmaz katıldı.

Ramazan ayı boyunca dayanışma her ilçede

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nin adeta fabrika gibi çalıştığını ifade eden Başkan Soyer, “Muazzam bir çalışma var burada. Arı kovanı gibi burası. Arkadaşlarımın her biriyle iftihar ediyorum çok zor bir iş. Günde yaklaşık 19 bin kişi için yemek çıkarıyorlar hakikatten ağır bir işleri var. 24 saat çalışıyorlar her birinin emeğine sağlık” dedi. Başkan Soyer, Ramazan dayanışmasını her ilçeye taşıyacaklarını dile getirek şöyle konuştu: “Ramazan ayı boyunca 350 mahalleye 200 bin kişilik, 9 Biz İzmir dayanışma noktasında da 300 bin kişilik iftar sofrası kuruyoruz. 40 bin gıda paketi dağıtıyoruz. Üniversiteli öğrencilerimiz için 60 bin kişilik iftar sofrası açıyoruz. İzmir’de ramazan ayı boyunca dayanışmayı her ilçeye taşıyacağız.”

Kimin gönlünden ne koparsa

Başkan Soyer Ramazan dayanışmasına katılım çağrısı yaparak, “Her bir vatandaşımız diğer bir vatandaşımıza dokunmak, onun iftar sofrasına dahil olmak isterse bu dayanışma ağına katılabilir. Herkes gücü yettiğince gönlünden ne koptuysa bir tane de on tane de iftar menüsü satın alabilir. Dayanışmayı ne kadar büyütebilirsek o kadar çok kişiye ulaşmış olacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaşadığımız depremde, selde olduğu gibi Ramazan ayı içerisinde de dayanışmayı topyekun bu güzel şehirde huzur ve bereket ile sürdürecek” diye konuştu.

Bir kişilik iftar menüsü 35 TL

Ramazan ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi toplam 600 bin kişilik iftar yemeği dağıtacak.

İftar bereketini büyüterek Ramazan sofralarına destek olmak isteyen yurttaşlar Bizİzmir dijital platformu veya Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden 35 liralık iftar yemeğini dilediği sayıda satın alabiliyor. Satın alınan yemekler, iftar saatinden hemen önce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri tarafından kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahibi yurttaşlara dağıtılıyor. İftar yemeği paketlerinde çorba, ana yemek, yardımcı yemek, tatlı, ekmek ve ayran yer alıyor.

Ramazan ayında iftar yemeği kentin her noktasında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm Ekipleri'nin tespitleri doğrultusunda yenileme işlemleri tamamlanan Buca’nın Adile Naşit Parkı, Göksu Parkı, Çaldıran Parkı ve Lale Parkı, Karabağlar‘ın Peker Parkı, Bornova’nın Serintepe Parkı, Bayraklı’da Gümüşpala ve Kapalı Pazar Yeri’nde birer gün iftar yemeği dağıtılıyor ve çocuklar için Ramazan eğlencesi düzenleniyor.

İlçelerde de dağıtım var

Aliağa, Menderes ve Menemen’de beş gün boyunca bin, Bergama, Kınık, Torbalı ve Foça’da iki gün boyunca bin ve Seferihisar'da beş gün boyunca beş yüz olmak üzere toplam 25 bin 500 kutu iftar yemeği dağıtılıyor.

Depremde evleri hasar görmüş ve Bayraklı’da geçici konteyner alanında barınan vatandaşlar için ise haftada bir gün olmak üzere toplamda 4 bin kişilik iftar yemeği veriliyor.

Ramazan ayının 20 günü ise Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tek tek evlere gidip ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtıyor. Konak’ta İsmetpaşa Mahallesi, Ege Mahallesi, Hilal Mahallesi ile Karabağlar Şehitler Mahallesi’nde mobil ikram araçları günlük bin 125 kişilik olmak üzere toplam 33 bin 750 kişilik iftar yemeği dağıtılıyor.

Metro istasyonlarında da dağıtım var

Üniversite öğrencilerini de unutmayan Büyükşehir Belediyesi Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Tarık Akan Gençlik Merkezi Önü, Ege Üniversitesi, Üniversite Metro Çıkışı, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknololoji Enstitüsü’nde günlük toplam 3 bin kişilik olmak üzere toplam 90 bin kişilik iftar yemeği dağıtıyor. İftar saatinde evlerine yetişemeyecek vatandaşlar için ise Üçyol Metro, Halkapınar Metro ve Konak Metro istasyonlarında günlük bin 500 olmak üzere toplam 30 bin kumanya veriliyor.