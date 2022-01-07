Başkan Soyer'den dayanışma çağrısı: Önce mutfaktaki yangını söndüreceğiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi ve deprem sürecinde başlattığı İzmir Dayanışması’nı giderek ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle yeniden canlandırıyor. Başkan Tunç Soyer tüm İzmirlileri, İzmir Dayanışması’nın parçası olmaya çağırarak “Yoksulluğun hiçbir eve uğramadığı bir İzmir’i birlikte inşa edeceğiz. Umutluyuz, güzel günler yakın” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda derinleşen ekonomik krize karşı yeniden İzmir Dayanışması başlatılıyor. Kara kış destekleri kapsamında gıdadan nakdi yardıma, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için yurttaşların yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, pandemi ve depremde başlattığı İzmir Dayanışmasını bu kez “İzmir’in size ihtiyacı var” sloganıyla harekete geçiriyor. Kampanya ile kara kışı her geçen gün daha çok hisseden İzmirli yurttaşlara desteğin büyütülmesi hedefleniyor.

Başkan Soyer: Önce mutfaktaki yangını söndüreceğiz



Sosyal medya hesaplarından İzmir Dayanışması’nı duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Geçtiğimiz iki buçuk yılda birçok acıya birlikte göğüs gerdik. Çok şiddetli bir depremi yaşadık, kayıplarımız oldu, yas tuttuk. Bir yandan ekonomik krizle, bir yandan salgınla mücadele ettik. Her şeye rağmen bir arada durduk, her zorluğun üstesinden birlikte geldik. Şimdi yine bir arada; tek yumruk olacak, düşeni kaldıracağız. Yoksulluğun hiçbir eve uğramadığı bir İzmir’i birlikte inşa edeceğiz” dedi. Başkan Soyer el birliğiyle İzmir’de, Türkiye’ye örnek olacak bir dayanışma ağı kurduklarını vurgulayarak şöyle devam etti: “Önce mutfaktaki yangını söndüreceğiz. Bu amaçla dayanışmamızın ilk adımını Gıda Paketi Kampanyamız ile atıyoruz. Tüm İzmirlileri bu dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum. Umutluyuz, güzel günler yakın.”

Nasıl destek olurum?



İzmir Dayanışması’na katılmak için bizizmir.com web sitesine girerek Halkın Bakkalı üzerinden 185 liralık “Gıda Paketi” ve 65 liralık “Hijyen Paketi”nden istenildiği miktarda satın alınabiliyor. Gıda Paketi bir litre ayçiçeği yağı, birer kilo pirinç, bulgur, nohut, un, çay ve şeker, 500 gr siyah zeytin, 500 gramlık iki paket makarna, 750 gr tuz, 65 gramlık iki paket hazır çorbadan oluşuyor. Hijyen Paketi’nde ise bir diş fırçası, 50 ml diş macunu, 7’li hijyenik ped, 5’li 60 gr sabun, 50 ml kolonya, 500 ml şampuan, 20 cc el kremi bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yardım için başvurmuş, gerçekten desteğe ihtiyacı olan ve sosyal incelemesi tamamlanmış ailelere bu paketleri ulaştıracak. Önceki dayanışma kampanyalarında olduğu gibi veren el yine alan eli görmeyecek.

İzmir sosyal hizmet uygulamalarıyla öne çıktı



2021’de sosyal hizmet merkezleri olarak faaliyet göstermek üzere yoksulluğun yoğun yaşandığı bölgeleri belirleyip ilk etapta 7 Bizİzmir Dayanışma Noktası kuran Büyükşehir Belediyesi, günlük üç bin kişilik sıcak yemek üretme kapasitesine sahip Mobil Mutfak, Üçyol’da hizmete açılan Bizİzmir Giysi Noktası ve İzmir’de 170 köye giden Giysi Otobüsü ile önemli sosyal hizmet uygulamalarına imza attı. Büyükşehir Belediyesi 2021’de Kara Kış Destek Hattı’nı da hizmete açarak gıdadan nakdi yardıma, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için 27 milyon liralık yardımda bulundu. Kara Kış Destek Hattı'nın yanı sıra bizizmir.com üzerinden başvuru alınmaya devam ediliyor.

Geçen yıl ihtiyaç sahibi yurttaşlara 80 milyon liralık nakdi destek veren Büyükşehir Belediyesi, her çeşit destek için 300 bin farklı hanenin kapısını çaldı ve bu hanelere 2 milyon kez yardımda bulundu. 251 bin gıda ve 127 bin hijyen paketi ulaştırıldı. 1-5 yaş arasındaki çocuklara ayda bir kez 8 litre olarak yapılan süt yardımı 2021’de 30 ilçede 159 bin çocuğa çıkarıldı. Aşevinde 2 milyon kişilik sıcak yemek üretildi.

24 binin üzerinde ilkokul ve ortaokul öğrencisine 3 milyon lirayı aşan kırtasiye malzemesi desteği veren Büyükşehir Belediyesi, 20 bin öğrenciye bot ve mont ulaştırdı. 5 bin 541 üniversite öğrencisine aylık 400 lira olmak üzere sekiz ay boyunca 3 bin 200 liradan yaklaşık 17 milyon 732 bin liralık eğitim desteği hazırlandı. Yine üniversite öğrencilerine altı noktada çorba durakları, dört farklı yerde ise sıcak yemek noktaları oluşturuldu.