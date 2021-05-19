Başkan Soyer'den deprem açıklaması

Kuşadası ve Menderes'te üst üste gelen depremler sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger bir açıklama yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’de art arda meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesaplarından yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamalarda bulunan Soyer, “Kentimizde art arda meydana gelen depremlerden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk gelen bilgilere göre herhangi bir hasar belirlenmemiştir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Günün her saati 444 40 35 hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.”dedi.

Vali Köşger ise şu açıklamalarda bulundu:



“İlimiz Menderes ilçesi merkezli 4,3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş olup an itibariyle intikal eden olumsuz bir durum yoktur. İhtiyaten bölgeye tarama amaçlı AFAD ekipleri gönderilmiştir. Geçmiş olsun İzmir.”