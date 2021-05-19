124 YILIN REKORU KIRILDI!
124 YILIN REKORU KIRILDI!
0
BITCOIN YERLE BİR OLDU
BITCOIN YERLE BİR OLDU
0
İKİ KUPA TEK ŞAMPİYON
İKİ KUPA TEK ŞAMPİYON
0
GÖZTEPE'DE BİR İSİM AYRILDI
GÖZTEPE'DE BİR İSİM AYRILDI
0

Başkan Soyer'den deprem açıklaması

Kuşadası ve Menderes'te üst üste gelen depremler sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger bir açıklama yaptı

Başkan Soyer'den deprem açıklaması
19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:13

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’de art arda meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya hesaplarından yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamalarda bulunan Soyer, “Kentimizde art arda meydana gelen depremlerden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk gelen bilgilere göre herhangi bir hasar belirlenmemiştir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Günün her saati 444 40 35 hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.”dedi.

 

Vali Köşger ise şu açıklamalarda bulundu:


“İlimiz Menderes ilçesi merkezli 4,3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş olup an itibariyle intikal eden olumsuz bir durum yoktur. İhtiyaten bölgeye tarama amaçlı AFAD ekipleri gönderilmiştir. Geçmiş olsun İzmir.”

Etiketler; #izmir #izmir depremi #tunç soyer #izmir valisi
Önceki Haber
Benzine ve motorine zam geldi
Sonraki Haber
Karşıyaka’da kanolar ‘19 Mayıs’ için suya indi
Doğa Bilimci Kılıç depremin nedenini açıkladı
Doğa Bilimci Kılıç depremin nedenini açıkladı
0
İzmir'i de sallayan depremlerle ilgili yürekleri ferahlatan açıklama
İzmir'i de sallayan depremlerle ilgili yürekleri ferahlatan açıklama
0
Karşıyaka’da kanolar ‘19 Mayıs’ için suya indi
Karşıyaka’da kanolar ‘19 Mayıs’ için suya indi
0
Ege'de üst üste 3 deprem
Ege'de üst üste 3 deprem
0
Foça'da 19 Mayıs kutlandı
Foça'da 19 Mayıs kutlandı
0
Başkan Soyer: Kaybolan umutları yeniden yeşerteceğiz
Başkan Soyer: Kaybolan umutları yeniden yeşerteceğiz
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.