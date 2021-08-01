Başkan Soyer'den deprem görüşmesi: Elimizden geleni yapacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı Osmangazi Mahallesi’nin muhtarı Erol Güdücü’yü ziyaret ederek deprem sonrası süreç ve bölgenin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı. Soyer, “Hiç merak etmeyin. Elimizden ne geliyorsa hepsini yapacağız” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı’da 30 Ekim İzmir depreminden etkilenen mahallelerden biri olan Osmangazi Mahallesi’nin muhtarı Erol Güdücü’yü ziyaret etti. Muhtar Erol Güdücü Başkan Soyer’e teşekkür ederek “Osmangazi 30 bin nüfusa sahip. 30 Ekim depreminde 20 bina yıkıldı. Bu, bin bağımsız birim anlamına geliyor. Zor günler geçirdik. Ama ziyaretiniz sayesinde şimdi yeniden doğmuş gibi hissediyorum” şeklinde konuştu. Deprem sonrası süreç ve mahallenin sorunlarıyla ilgili bilgi alan Soyer, ihtiyaçlarla ilgili gerekenin yapılacağını belirterek “Hiç merak etmeyin. Elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Başkan Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yeşim Tekoğlu da eşik etti.