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Başkan Soyer'den depremle ilgili ilk açıklama

Başkan Soyer'den depremle ilgili ilk açıklama
04 Kasım 2022 Cuma 04:23

İzmir'de Kandilli Rasathanesi'ne göre 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de açıklama yaptı

Merkez üssü Buca ilçesi olan deprem 4,5 km derinlikte meydana geldi. Şiddetli depremin ardından kentin pek çok ilçesinde yurttaşlar sokaklara döküldü.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Tunç Soyer: Teyakkuzdayız

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Kimsenin zarar görmemesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Depremin ardından tüm itfaiye ekiplerinin devriyede olduğunu duyuran Soyer, "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre metro, tramvay ve İzban tesislerinde bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor" dedi.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #izmir depremi #deprem #haber #son dakika
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