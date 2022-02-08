Başkan Soyer'den elektrik faturası tepkisi!

Yüksek elektrik faturalarına bir tepki de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi. Soyer, yetkililere çağrıda bulundu

Son zamanlarda gelen yüksek elektrik faturaları vatandaşın cebini yakıyor. Tepkiler üst üste gelirken konuyla ilgili bir açıklama da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Soyer, "Vatandaşlarımız ev kirasından daha yüksek meblağlarda elektrik faturası ödemeye başladı.

İzmir ve İzmirliler adına hükümet yetkililerine çağrımdır. Bu #ElektrikZammı bel büküyor. Harekete geçin." ifadelerini kullandı.