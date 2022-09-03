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Başkan Soyer'den fuar turu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 91. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nı ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen Terra Madre Anadolu 2022’yi gezdi. Başkan Soyer, Terra Madre Anadolu kapsamındaki Salyangoz Alanı’nı gezerek atalık tohumlara sahip çıkma ve yerel lezzetleri koruma çağrısı yaptı.

Başkan Soyer'den fuar turu
03 Eylül 2022 Cumartesi 11:04

91. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ve Terra Madre Anadolu Fuarı ilk gününde büyük ilgi gördü. Açılışın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve İzmir Valisi Yavuz Selim Koşger de stantları dolaşarak katılımcılara iyi fuarlar diledi.  

539 eşyadan 3 boyutlu sanat eseri


Başkan Soyer Pakistan Pavyonu’nda sergilenen Temmer Mermer’in Çekyalı heykeltıraş Patrik Proska’ya yaptırdığı “Anamorfoz Atatürk” sergisini gezdi. Eser Atatürk’ün hayatını ve değerlerini simgeleyen 539 objenin birleşiminden oluşuyor. 93 farklı temayı birleştiren Prosko imzalı Atatürk portresi üç boyutlu olmasına rağmen doğru açıdan bakıldığında iki boyutlu bir sanat eseri gibi görünüyor.

Slow Food’a 46 ülkeden 392 katılımcı yer aldı


Bugüne kadar ilklerin yaşandığı İzmir Fuarı, sadece bir fuar değil, aynı zamanda sosyalleşme, eğlence, eğitim, inovasyon alanı olmayı sürdürüyor. İlk kez Türkiye’de Terra Madre’ye ev sahipliği yapan fuar kapsamında, Başkan Soyer Salyangoz Alanı’nı da ziyaret etti. Alanda Slow Food birliklerinden 107 Slow Food standı kuruldu. 46 ülkeden 392 katılımcının yer aldığı fuardaki stantta tadım yapan Başkan Soyer, yerel lezzetlere, atalık tohumlara sahip çıkma çağrısı yaptı. Fuarı gezdiği esnada patates ununun ihraç edileceği bilgisini alan Başkan Soyer; “ İşte arkadaşlar görüyorsunuz. Biz böyle güzel haberler görmek ve duymak istiyoruz. 'Başka Bir Tarım Mümkün' derken bunu kastediyoruz. Üreteceğiz ve hep birlikte kalkınacağız” dedi.

Fuar 11 Eylül tarihine kadar konserler, tiyatro, sinema gösterimleri, mutfak şovları, sergiler,  spor ve eğlenceli etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #izmir fuarı #terra madre
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