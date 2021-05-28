Başkan Soyer'den Gördes Barajı açıklaması: Kimsenin lütfu değil

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sürekli tartışmalara neden olan Gördes Barajı ile ilgili açıklama yaptı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Başkan Soyer, tartışmalara konu olan Gördes Barajı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gördes Barajı için DSİ ile yapılan anlaşmaya da dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, "Öncelikle sizlere, İzmir’in içme suyu rezervlerini büyütmek, yani İzmir’i sadece bugün değil, önümüzdeki otuz yıllık vadede susuz bırakmamak için gerçekleştirdiğimiz temel yatırımları anlatmak istiyorum. Bunların başında Gördes Barajı’nın suyunun İzmir’e verilmesi için yapılan yatırımlar geliyor. Burada bir hatırlatma yapmakta fayda var. DSİ ile yıllık 59 milyon metreküp su alımı öngörerek Gördes Barajı’ndan şehrimize taşınmak üzere bir protokol imzalamıştık. İZSU, Gördes’ten İzmir’e suyun taşınması için zaruri olan Kavaklıdere İçmesuyu Arıtma Tesisi’nin yapımını, 47 milyon TL bedel ile tamamlandı ve tesis işletmeye alındı. Ek olarak, Gördes Barajı’ndan gelen suyun bu arıtma tesisinde arıtılarak şehre verilmesi için 14 milyon TL bedelle iletim hatları yapıldı. Ancak hepinizin bildiği gibi, DSİ tarafından inşa edilen Gördes Barajı’ndan taahhüt edilen su miktarı hiçbir zaman İzmir’e verilemedi. Barajdan İzmir’e ilk kez su verilmeye başlanan 2011 yılında kente gelen su miktarı 11 milyon metreküp oldu. Sonraki yıl ise 14 milyon metreküp. 2013, 2014, 2015 yıllarında da 59 milyon taahhüdünün yarısına bile ulaşılamadı. Gördes Barajı’nın su tutmaması ve barajdaki su seviyesinin suyun çekilebileceği güvenli seviye sınırının altına düşmesi sonucu barajda tadilat ihtiyacı doğdu, bu sebeple üç buçuk yıl boyunca; 2015’in ikinci yarısı, 2016, 2017, 2018 yıllarında İzmir’e Gördes’ten hiç su verilmedi. 2019 yılına gelindiğinde Gördes’ten İzmir’e verilen su miktarı 4 milyon 350 bin metreküp, 2020 yılında ise 38 milyon metreküp oldu. Yani Gördes Barajı’nın tamamlanma tarihinden bu yana yıllık 59 milyon metreküp su taahhüdü hiç bir zaman gerçekleşmedi. DSİ 2015 yılından itibaren hiç su vermediği 3,5 yıl da dahil olmak üzere sanki bu suyu vermiş gibi İZSU’dan 55 milyon 611 bin TL tahsilat yaptı. Dahası, bugünkü genel kurulda da gündeme alındığı üzere Devlet Su İşleri 2015 öncesindeki dönem için de 45 milyon TL anapara, 16 milyon TL de faiz tahsil ediyor" dedi.

GÖRDES BARAJI'NDAN SU GELMEDİĞİ İÇİN YATIRIMLARI ERTELEMEK ZORUNDA KALDIK

Sözlerine Gördes Barajı için ödenen tutarlara da dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sözlerini şu ifadeler ile sürdürdü;

"Gördes Barajı için DSİ’ye ödeyeceğimiz toplam 270 milyon TL, 47 milyon TL değerindeki arıtma tesisi, 14 milyon TL’lik iletim hatları ve 16 milyonluk faiz ödemesi bir araya geldiğinde; Belediyemizin bu yatırım için harcayacağı toplam miktar, tam 347 milyon liradır. Dolayısıyla bu barajdan İzmir’e temin edilmesi beklenen ve fakat henüz tam olarak verilemeyen su, kimsenin lütfu değil, İZSU’nun kendi bütçesinden ödediği bir yatırımdır. Gördes Barajı’ndan vaat edilen miktardaki suyu henüz alamadığımız için, İzmir şehir merkezimiz ve ilçelerimizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak diğer yatırımlarımıza hız vermek durumunda kaldık. Bu kapsamda, 2 yılda 129 adet içme suyu sondaj kuyusunu İzmir’imizin hizmetine sunduk. 103 adet içme suyu sondaj kuyusunun imalat çalışmalarına ise devam ediyoruz. Bununla birlikte İzmir genelinde 53 adet deponun bakım, onarım ve yenileme işlemlerini tamamladık. Hizmete açtığımız ve imalat çalışmaları süren toplam 232 kuyunun İzmir’e sağladığı içme suyu miktarı en az yıllık 22 milyon metreküp."