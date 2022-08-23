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Başkan Soyer'den iklim krizi ile mücadeleye destek!

Başkan Soyer'den iklim krizi ile mücadeleye destek!
23 Ağustos 2022 Salı 14:22

İklim krizine dikkat çekmek için ülke çapında çalışmalarını sürdüren Genç İklim aktivistleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, aktivistlerin merkezi ve yerel yönetimlerin iklim acil durumu ilan etmeleri için başlattıkları imza kampanyasına da destek verdi.

İklim krizine karşı hızlı ve etkili politikalar geliştirilmesi için mücadele eden Genç İklim aktivistleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Başkan Soyer, aktivistlerin Eylül 2021'de merkezi ve yerel yönetimlerin iklim acil durumu ilan etmesi için başlattıkları kampanyaya imzayla destek oldu. Grup sözcüsü Gökçe Arslan kampanyanın 34 bin imzaya ulaştığını ifade ederek “İzmir Büyükşehir Belediyesi bizim için umut vaat ediyor. 2030'a kadar sera gazı emisyonunu en az yüzde 40 azaltma hedefiniz bizim için çok değerli. Bizler de küresel iklim krizine karşı toplumsal farkındalık yaratmak istiyoruz” dedi.

Doğayla uyumlu yaşam vurgusu


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise iklim krizinin gezegenin hastalanması anlamına geldiğini söyleyerek “Gezegenimiz 1,5 santigrat derece ısındı. Bizim iyi olmamız çok zor. Bu sorunla mücadele için doğayla uyumlu bir hayatın mümkün olduğunu anlatmalıyız. Çünkü biz de doğanın bir parçasıyız. Doğanın bir parçası olduğumuzu idrak ettiğimiz zaman, merkeze kendimizi koymaktan vazgeçtiğimiz zaman o zaman doğayla barışık, doğayla uyumlu bir hayatı yaşamaya başlarız. Biz tepeden baktık, doğayı istediğimiz gibi şekillendirebileceğimizi, değiştirebileceğimizi düşündük ve onun üzerinde bir hakimiyet kurmaya kalktık. Gezegeni hasta ettik. İyileştirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

Etiketler; #iklim krizi #tunç soyer #izmir
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