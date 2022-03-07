Başkan Soyer'den İstanbul Sözleşmesi çağrısı: Acilen geri dönün!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında İstanbul Sözleşmesi’ne acilen geri dönme çağrısında bulundu. Soyer, “İzmir’de kadın erkek eşitliğini hayatın her alanında sağlamak için de pek çok somut proje yürütüyoruz. Şiddetin olmadığı, eşit ve adil bir dünya için tüm kadınların umudunu İzmir’den yeşerteceğiz” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada savaşın gölgesinde barış, İstanbul sözleşmesi ve kadın istihdamı vurguları öne çıktı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem toplumsal hem de küresel barış için elzem olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, “Kadın erkek eşitliğini tesis edemezsek ne adil bir dünyayı ne de barışı mümkün kılabiliriz. Ne kadın cinayetlerini engelleyebilir, ne de ülkeleri bombalanan kadınların ve çocukların ülkelerini terk etmek zorunda kalmasının önüne geçebiliriz. Bunun için kadınların öncülüğünde acilen toplumsal cinsiyet eşitliğini önceleyen politikaların geliştirilmesi ve bu politikaların harfiyen uygulanması şart” dedi.

“İstanbul Sözleşmesi’nin gerekliliklerini yerine getiriyoruz”



Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Sözleşmesi’nin gerekliliklerini yerine getirmeyi kararlıkla sürdüreceğini de vurguladı. Başkan Soyer şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin çekilme kararı aldığı İstanbul Sözleşmesi şiddetle mücadelede devlete, yerel yönetimlere çok önemli görevler yüklüyordu. Ancak biz sözleşme hükümlerinin arkasındayız ve acilen İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olma çağrısı yapıyorum. Tüm imkanlarımızı seferber ederek psikolojik ve fiziksel şiddet gören kadınların yanında olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.”

İstihdam politikasında cinsiyet eşitliği ilkesi



Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin karar alma mekanizmalarında eşit temsilin uygulandığını dile getirerek “Biz yönetim ve istihdam politikasında cinsiyet eşitliği ilkesini esas alıyoruz. Belediyemiz ülkemizde en fazla kadın yöneticinin olduğu kurumların başında geliyor. Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlar karar alma mekanizmalarında güçlü bir şekilde varlığını hissettiriyor. Kadın ve erkek yönetici oranlarımız neredeyse yarı yarıya” diye konuştu. Erkek egemen iş kollarında kadın istihdamını önemsediklerini vurgulayan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hedefle gemi kaptanı, Eshot şoförü, metro ve tramvay vatmanı, zabıta memuru, itfaiye memuru, vinç operatörü, güverte personeli iş kollarında kadın istihdamını sürekli arttırıyoruz. İZSU’da daha yeni iş makinası operatörü ve ağır vasıta şoförü 30 kadın işbaşı yaptı. Son üç yılda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde kadın çalışan oranının yüzde 40 artış gösterdiğini de söylemeliyim.” Başkan Soyer, sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde değil İzmir’de de kadın erkek eşitliğini hayatın her alanında sağlamak için pek çok somut proje yürüttüklerini de ekleyerek sözlerini şöyle tamamladı: “Şiddetin olmadığı, eşit ve adil bir dünya için tüm kadınların umudunu İzmir’den yeşerteceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplumsal cinsiyet alanında kentte öne çıkan çalışmaları şöyle:

Masal Evleri’nde kadınlar meslek ediniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi son üç yılda kadın istihdamına yönelik projeleriyle öne çıktı. Başkan Tunç Soyer’in çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve annelere mesleki beceri kazandırarak işgücüne katılımlarını desteklemek için hayata geçirdiği Masal Evleri, kent genelinde on iki merkeze ulaştı. Hedeflenen ise bu sayıyı yirmi beşe çıkartmak.

Tunç Soyer tarafından ilk kez Seferihisar’da hayata geçirilen Masal Evleri, 36-53 ay aralığındaki çocukların sosyal ilişki kurma, farklılıklara saygı duyma, dil gelişimi, özgüven ve benlik algılarının güçlenmesi için eğitim çalışmaları yapıyor. Ayrıca kadın ebeveynleri desteklemek amacıyla Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde meslek edindirme ve beceri kursları veriliyor. Masal Evleri sayesinde anneler çocuklarını bırakacak yer sorunu yaşamadan meslek sahibi olacak yeterliliğe ulaşabiliyor. Bugün itibariyle Toros, Bayraklı, Kadifekale, Örnekköy, Buca, Tire, Gümüşpala, Limontepe, Kemalpaşa, Kınık, Mersinli ve Aliağa’da Masal Evi bulunuyor.

Meslek Fabrikası’nda son üç yılda 10 bin 671 kadın eğitim aldı

Eğitim programını yerel işgücü piyasasına paralel bir şekilde sürekli güncelleyerek mesleki kurslar veren, kentin farklı bölgelerindeki 25 ayrı merkezle faaliyet gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası da kadın istihdamına doğrudan katkı sağlıyor. 2019‘dan bu yana Meslek Fabrikası‘ndan 75 branşta eğitim alan 14 bin 554 kursiyerden 10 bin 671’i kadın.

Başkan Soyer döneminde Meslek Fabrikası bünyesinde kadın istihdamına yönelik özel projeler de geliştirilmeye başlandı. Roteks Tekstil işbirliğiyle başlatılan “Kadın Emeği Hayat İlmeği” projesi bunlardan biri. Projeyle kadınlar artık denim kumaşları ve malzemeleriyle çocuk giysileri üretiyor. Roteks Tekstil tarafından bu atölyelerde çalışan kadınlara çalışma saatlerine göre cep harçlığı adı altında ücret ödenirken, 6 ay süren eğitimlerin sonunda başarı sağlayan kadınlara istihdam önceliği verilmesi hedefleniyor. Kadınlar ilk ürettikleri ürünleri kendi çocuklarına ve yakınlara hediye edebiliyor. Sonraki ürünler ise ihtiyaç sahibi aileler ve Masal Evi çocuklarına ulaştırılacak. Projenin iki yıl devam etmesi hedefleniyor.

Bin 75 kadın işe yönlendirildi

Meslek Fabrikası‘nın istihdam ayağını güçlendirmek amacıyla kurulan İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi ise aynı zamanda İŞKUR hizmet noktası olarak görev yapıyor. Bu kapsamda 2019’dan bu yana bin 75 kadın işe yönlendirildi. Girişimciliği desteklemek için kurulan FikrimİZ Birimi bünyesindeki fabrikasyon laboratuvarında yürütülen atölyeler de kadınlara yeni bir kapı açtı. 2019‘dan bu yana prototipleme atölyesine ve FikrimİZ etkinliklerine katılan 506 kişiden 306'sı kadın olarak kayıtlara geçti.

ANAHTAR, kadınların ortak yaşam ve dayanışma noktası oldu

Haziran 2021’de kadın, çocuk, genç ve engelli bireyler için fırsat eşitliği sağlayacak birimleri tek çatı altında toplayan Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi’nin hizmete açılmasıyla da Türkiye’ye model olacak bir yapı kuruldu. Yerleşke içinde kadınların toplumsal yaşama katılımını artırmak için ortak yaşam ve dayanışma merkezi olarak kurulan ANAHTAR Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi’nde Meslek Fabrikası işbirliğiyle kadınlara el emeği, bilişim, muhasebe, aşçılık, yabancı dil gibi pek çok alanda istihdama yönelik kurslar başlatıldı.

Yine yerleşke içine kurulan Masal Evi ile kadınların çocuklarını bırakacak yer sorunu yaşamadan mesleki kurslara katılmaları sağlandı. Buraya gelen kadınlara toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın sağlığı, şiddetle mücadelede önleyici tedbirler gibi konularda eğitim, psiko-sosyal destek hizmetleri ve hukuki danışmanlık da veriliyor. Merkezde spor ve sanat etkinlikleriyle de kadınların sosyalleşmesi sağlanıyor.

İzmir’e yeni bir sığınma evi daha kazandırıldı

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele kapsamında da önemli adımlar atıldı. Kente yeni bir kadın sığınma evi daha kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki her iki sığınma merkezinde de kadın ve çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamakla beraber psikolojik, hukuksal ve sosyal hizmet alanında danışmanlık hizmeti veriyor. Ayrıca meslek edindirme kurslarına yönlendirerek iş arama süreçlerinde yardım ediyor, sağlık ve adli süreçlerini takip ediyor, farkındalık ve güçlendirme çalışmaları yapıyor. Sığınma evinde kalan çocuklar yaş aralıklarına göre İZELMAN Anaokulları veya Masal Evlerinden yararlanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, son üç yıl içinde iki kadın sığınma evinde 239 kadın ve 250 çocuğa, Hatay’daki kadın danışma merkezinde ise 15 bin 565 yurttaşa hizmet verdi.

Erkeklere de cinsiyet eşitliği eğitimi

Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, okul servislerinden taksi ve toplu ulaşım şoförlerine kadar “toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri” düzenledi ve karar alma mekanizmalarında dönüşüm yaratmak üzere Birleşmiş Milletler Kadın Birimi işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez kamuda karar alma mekanizmasında yer alan erkek yöneticiler için de toplumsal cinsiyet eşitliği atölyesi yaptı. Atölye çalışmaları Büyükşehir Belediyesi’nin tüm erkek personeli kapsayacak şekilde genişletilecek. Büyükşehir, erkek egemen alanlarda farkındalık oluşturulması için Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesini de başlattı. Bu kapsamda yönetici, antrenör ve sporcular da toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alacak.

İzmir Yıldızı Ödülleri veriliyor

Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli bir adım daha atarak kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik iyi uygulama örneklerine her yıl İzmir Yıldızı Ödülleri vermeye başladı. İlki bu yıl verilecek ödüller için yapılacak tören 8 Mart Salı günü saat 19.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde olacak.

Kadın Forumları yapılıyor

İzmir’de kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla kadınların toplumsal bellekte bir sayı olarak değil de isimleriyle yer etmelerini sağlamak için Turuncu Bahçeler ile anma alanları oluşturmaya da başlandı. Kadınların, iş ve yaşam alanlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek üzere ise Kadın Forumları düzenliyor. Ebeveynlik Akademisi ile anne ve babalara çocuklarını sağlıklı bir ortamda yetiştirebilmeleri için destek olunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekonomik krizde gençlerin en büyük ihtiyaçları arasında belirttiği hijyenik ped için “Adettendir Üretiyoruz” adıyla bir atölye çalışması da başlattı.