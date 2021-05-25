Başkan Soyer'den İzmir trafiği açıklaması: El birliğiyle çözüm üreteceğiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşiminde Ak Partili Özgür Hızal’ın kentteki trafik eleştirilerine yanıt veren Başkan Soyer, merkezi hükümete dair eleştirilerde bulunarak “Bu şehirde çok ciddi bir trafik sorunu var ama İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm bu koşullara rağmen bunu çözme gücüne muktedirdir. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz, el birliğiyle çözüm üreteceğiz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer idaresinde Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)’nde gerçekleştirildi. Oturumun başında geçtiğimiz haftalarda vefat eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur için saygı duruşunda bulunulurken Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı, İsrail’i Filistin’e yönelik saldırılarından dolayı kınadı. Kentteki trafik sorunu oturuma damga vururken Karşıyaka Atakent mahallesinde yer alan Emlak Bank Konutları planları ise tartışmalara neden oldu.

Boztepe’den plan çıkışı

Birleşimde Karşıyaka Atakent mahallesinde yer alan Emlak Bank Konutları planları gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Partili Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, “Geçtiğimiz meclislerde bu konuyu tartıştık. Vatandaşlar burada 1984 imar plan notunu uygulamasını istiyorlar. Burada etkilenen 6 bine yakın vatandaş var. Atankent’te gidip vatandaşlarla görüşmesini isterim. Burada CHP’ye yüzde 80 oy çıkıyor. Bu insanlar emlak bankasında kredi verip aldılar. Birçoğu emekli maaşları geçiniyorlar. Buradaki insanların amcaları, dayıları olmadığı için mi böyle bir karar çıkıyor. Bazı meclis üyeleri bu konuda vatandaşları tehdit ediliyor. Vatandaşlar burada yüzde 40 yapılaşma istiyorlar. Genel başkanınızın da bir sözü var, ‘Vatandaştan yana karar alın’ diye… Başka bir şey demiyorum” diye konuştu.

Boztepe’nin eleştirilerine yanıt CHP’li meclis üyesi Murat Aydın, “Önceki olan planlarda bulunan haklarda bir geriye gitmiyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Aydın, “Emlak konutları anlayışı bugünkü geçen aldığımız kararla 6 bin 99 metre alanı koruduk. Bu kararla 2 bin metre karelik bir alanı konuşuyoruz. Önceki planlarda var olan hakları koruyoruz. Karşıyaka Belediye Başkanı ve CHP meclis üyeleri, bu mahallelerde yaşayan, bu mahallere gitmiş ve herkesle tek tek görüşmüş insanlardır. Gidip mahalleden kimseyi tehdit etmez. Böyle bir iddiası olan varsa adliye oradadır. Sayın Genel Başkanımızın sözü de nettir; oradaki insanların yararına çözüm üretilmesini istiyor. Ayrıca, itiraz oranı yüzde 8’ler civarındadır” şeklinde konuştu.

“CHP’den böyle insanlar çıkmaz”



Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise “Bin defa cevap verdim yine söylüyorum; bizden önceki dönemde böyle bir ruhsat verilmiş, sonra mahalle halkı şiddetli tepki göstermişti. Bizim dönemimizde bir parselde riskli yapı kararı aldırılmış, bina yıkılmış, ön ruhsat işlemi yapılmış. Kesin ruhsat işlemi geldiğinde biz Büyükşehir ve bölge halkına sorarak inceledik. Bu bölgenin planlama alanı dışında kaldığını öğrendik. Plan yapılması konusunda Büyükşehir ile fikir birliğine vardık. Buradaki insanlar mevcut dokunun bozulmasını istemiyorlar. Planlara itiraz oranı yüzde 10 üzerine çıkmadı. Aldığım teşekkür mesajlarının sayısını bilmiyorum. Hüsnü Bey ile gezebiliriz. Biz hiç kimseye ‘bu bölgedeki insanlar zengin’ diye bir cümle kurmadık. CHP’den böyle insanlar çıkmaz. Bu bize yapıştırılmış sözdür. Kabul etmiyorum” diye konuştu.

Ak Parti’den trafik eleştirisi



Meclis toplantısında kentte yaşanan trafik soruna değinen AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, “İzmir’de çok ciddi bir sorun var. Kent trafiğinin hareket kabiliyeti bitmiş, felç olmuş durumda. Bunun sorumlusu İzmir Büyükşehir’dir. Siyasi sorumlusu da yönetimdir. Ana arterlerde ve sokaklarda İzmir’de inanılmaz bir trafik var. Geldiğimiz süreçte trafik sabah 8’de başlıyor 22’ye kadar devam ediyor. Eğer bu trafik üzerinden 1 milyon araç sayısı 1 milyon 250 bine çıktığını, esasında ‘bir şey yapamıyoruz’ gibi bir açıklamayı kabul etmiyoruz. Bu şehri yöneten iktidar olarak kesinlikle bunu öngörmeniz gerekiyor. Alternatif olarak hiçbir adım yapılmadı. Kavşak düzenlemesiyle ilgili bir adım atılmadı. Bazı noktalarda bazı dokunuşlar yapıldı. Bununla ilgili de fizibilitesinin çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. İzmir trafiğine el atılıyormuş gibi yapılıyor. İzmir’e büyük bir kötülük yapılıyor. Uzun yıllardır ele alınmayan trafik sorunu şu an da ele alınmıyor. Felç geçiren İzmir’i tedavi etme görevi size düşer. Bu konuda size elimizden gelen desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

İnsanlar tek araç kullanıyor



Hızal’ın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu ise, “Dünya’nın gelişmiş bütün metropollerinde trafik sorunuyla karşılaşırsınız. Trafik metropollerin önemli bir sorunudur. Elbette ki muhalefetteki arkadaşlarımız sorumluyu Tunç Soyer’i gösterecektir. Bu doğal bir şey. Rahmetli Demirel’in bir sözü vardır, ‘Fırat’ın kenarından bir koyun kaybolsa benden bilecekler derdi. Dünya pandemi belası var. 26 Nisan’da bu ülke kapandı mı, kapandı. O gün İzmir trafiğine 687 bin araç çıktı. 17 Mayıs’ta ise 1 milyon 450 bin araç trafik çıktı. İnsanlar tek tek araçlara biniyor. Aynı yol, bazı yerlerde tabii ki çalışmalar yapıyor. Hakkaniyetli davranacağız. Bu yol tıkanır. El birliğiyle başka bir İzmir mümkün için çalışacağız” dedi.

Elimizden geliyorsa yapacağız



Trafik eleştirilerine yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Trafiğe çıkan araç sayısında 3 misli bir artış söz konusu olduğunu belirterek “Muazzam bir artış! Kovid’i biz getirmedik ve biz dedik ki ‘Kovid sürecinde toplu ulaşım araçlarını kullanmayın.’ Kovid sırasında insanlar özel araçlarla çıkmaya başladılar. Bu rakamlar dünyanın neresinde olursa olsun altyapıyı zorlar. Bunun siyasi sorumluluğu elbette bizde ama bunun birilerinde daha siyasi sorumluluğu var diye düşünüyorum. Türkiye’de hükümetin bir metre tüneli, metrosu olmayan kent İzmir. Halkapınar-Otogar metrosu 8 yıldır bekliyor. Bunun bir siyasi sorumluluğu yok mu? Elbette var. Biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Hiç boş durmuyoruz, asla ‘-mış’ gibi yapıyoruz. Altın dokunuşlarımız, alt ve üst geçit çalışmalarımızı devam ediyor. Elbette bu şehirde çok ciddi bir trafik sorunu var ama İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm bu koşullara rağmen bunu çözme gücüne muktedirdir. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz, el birliğiyle çözüm üreteceğiz” diye konuştu.

Kesin hesaplar komisyonlarda

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2020 Mali Yılı Kesin Hesabını içeren maddeler ‘acil kaydıyla’ komisyonlara gönderildi. Kesin hesaplar 28 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek oturumda görüşülecek.

Çiğli Tramvay Hattı Projesi kapsamında 2021 yılından itibaren yıllara sari kullanmak üzere 55 milyon Euro tutarında ve Fahrettin Altay-Narlıdere İstihkam Okulu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi kapsamında 2021 yılından itibaren yıllara sari kullanılmak üzere 20 milyon Euro tutarında kredinin sağlanması ve kullanılması ile kredilere ilişkin her türlü işlem için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yetki verilmesi hakkındaki önergeler ‘acil kaydıyla’ komisyonlara gönderildi. Maddelerin komisyonlarda değerlendirildikten sonra kabul edilmesi halinde Başkan Soyer’e toplamda 70 milyon Euro kredi için yetki verilmiş olacak.

Büyükşehir binası için kritik protokol

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının deprem güvenliğinin ve güçlendirilmeye uygunluğunun önceki çalışmalar ve 30 Ekim 2020 tarihindeki İzmir depremi sonrası yapılan gözlemler ışığında değerlendirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü arasında protokol imzalanması için Başkan Soyer’e yetki verilmesi hakkındaki madde komisyonlara gönderildi. Maddenin komisyonlarda değerlendirildikten sonra mecliste kabul edilmesi halinde söz konusu protokol imzalanacak ve Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının deprem güvenliği ve güçlendirilmeye uygunluğu değerlendirilecek.