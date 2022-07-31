Başkan Soyer'den Kadifekale turu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Kadifekale bölgesindeki 5 mahalleyi ziyaret etti. Acil Çözüm Ekipleri tarafından iletilen talepler için yerinde inceleme yapan Soyer, “Bölgenin ihtiyaçlarını belirledik” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak’ın yoğun göç alan Kadifekale bölgesindeki 19 Mayıs, Hasan Özdemir, Aziziye, Altay ve 1. Kadriye mahallelerini Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer’in mahallelerin sorunlarına hızla çare üretmek için kurduğu Acil Çözüm Ekipleri tarafından aktarılan talepler yerinde incelendi. Başkan Soyer Kadifekale ziyareti kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye kurulan portatif havuzu ve Mahalle Bostanını da ziyaret etti.

“Burada yaşayanlara daha çok sahip çıkma kararlığındayız”



Kadifekale’nin yıllardır ihmal edildiğini belirten Başkan Tunç Soyer, “Özellikle bu bölgelere daha çok el atmak, burada yaşayanlara daha çok sahip çıkmak, buradaki çocuklarımıza daha çok destek verme kararlılığındayız. Bunu Acil Çözüm Ekiplerimiz aracılığıyla yapmaya çabalıyoruz. Parkların aydınlatılması, ekmek büfesi açılması, halı saha yapılması gibi birçok fikir netleşti. Bölgenin ihtiyaçlarını belirledik. O ihtiyaçların her birini gidermek için de bugün yerinde tespitler yaptık” dedi.



“Çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanacak”



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da hizmet anlamında geri kalmış mahallelere Acil Çözüm Ekipleri sayesinde müdahale şansı bulduklarına değinerek, şunları söyledi: “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde, acil yapılması gereken hizmetlerin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Yapılacak çalışmaları muhtarlarımızla belirledik. Acil Çözüm projesi vatandaşların sorunlarının çözülmesi için çok önemli bir çalışma. Projede emeği geçenlere, başta başkanımız olmak üzere teşekkür ediyoruz.”

Mahalle muhtarları da Başkan Soyer ile ekibine ve Başkan Batur’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.



Mahalle Bostanından elde edilen ürünler ikram edildi



Başkan Soyer’in doğayla uyumlu kent anlayışı doğrultusunda ilki Kadifekale’de kurulan Mahalle Bostanı da ziyaret programındaydı. Domates, biber, patlıcan, bamya, salatalık ve kabak olmak üzere 2 bin 196 fidenin dikildiği ve 54 parselde 51 kadın üreticinin olduğu bostandan elde edilen ilk ürünler Başkan Soyer’e ikram edildi. Soyer, Ayşen Tuncay’ın bostandan elde ettiği biber ve patlıcandan yaptığı dolmayı da tattı.

Kadifekale’deki portatif havuzu da ziyaret etti



Başkan Tunç Soyer, Kadifekale’deki portatif havuza da giderek çocuklar ve eğitmenlerle sohbet etti. Portatif havuzlar Başkan Tunç Soyer’in sporu kentin tamamına yayma hedefi doğrultusunda dezavantajlı mahallelerde geçen yıl kurulmuş ve bu yıl sayısı 3’ten 7’ye çıkartılmıştı. Konak’ta Pazaryeri ve Kadifekale, Bornova’da Meriç, Çiğli’de Yakakent, Beydağ’da Leylak, Menemen’de İsmet İnönü ve Kiraz’da Yeni mahallelerindeki havuzlarda eğitimler sürüyor. 7 portatif havuzda 9 bin çocuğa yüzme eğitimi verilecek.