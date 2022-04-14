Başkan Soyer'den Narlıdere metrosu eleştirisine canlı bağlantı ile yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan ayı ikinci oturumu gerçekleşti. Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Özgür Hızal’ın Narlıdere metro inşaatındaki çalışmaların durduğu iddiası üzerine Başkan Soyer, yüklenici firma Gülermak A.Ş. Proje Müdür Yardımcısı Serhan Arda’yı görüntülü aradı. İnşaat alanındaki Arda, çalışmaların 611 işçiyle devam ettiğini söyledi. Şantiyedeki çalışma görüntüleri ise canlı yayında meclis salonuna yansıtıldı.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi nisan ayı olağan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Oturumda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü 2021 yılı faaliyet raporları görüşüldü.

İzmirli gurur duyabilir

Faaliyet raporu hakkında söz alan CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın, CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesinin stratejik amaç ve hedeflerine doğru ilerlediğini belirterek “5 yıllık stratejik planda ortaya konulan hedefler doğrultusunda ilerleyişimiz devam ediyor ve her türlü zorluğa rağmen iyi gidiyoruz. Deprem, küresel salgın, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra başından sonuna kadar kötü yönetimin daha doğrusu yönetememenin eseri olan derin ekonomik krize rağmen tüm alanlarda ilerliyor, daha iyisinin peşindeki bitmeyecek koşumuzu sürdürüyoruz. İzmir halkı gurur duyacağı bir belediye yönetimine sahip” dedi.

Grup Başkan Vekili Aydın, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplumsal mutabakatı teşvik eden, insana ve tüm canlılara değer veren, karar almadan önce herkesle konuşan ve her görüşü dikkatle dinleyen bir yönetim anlayışı olduğunu belirterek “O nedenle 2021 yılında da saçma, sığ, anlamsız konuşmaları bile sabırla takip edip onlardan dahi öğrenecek şeyimiz var mı diye bakmayı sürdürdük” diye konuştu. Aydın’ın bu sözleri üzerine AK Parti Grubu sıralarında tepki geldi. Aydın sözlerini “Yaşadığımız yoksulluk da, eşitsizlik de, ekonomik kriz de kaderimiz değil. Daha iyi bir dünya, daha iyi bir ülke ve daha güzel bir İzmir Mümkün” diyerek noktaladı.

“İzmirli hizmet bekliyor”

Aydın’ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in vaat ve hedeflerinin yüzde 90’ını gerçekleştiremediğini belirterek “İzmirlinin mevcut yönetimden asgari düzeyde belediye hizmeti beklediğini kaydetti. Soyer yönetimine ulaşımdan, kentsel dönüşüme, kültür sanat yatırımlarına, yeşil alan yatırımlarına kadar birçok noktada eleştirilerde bulunan Hızal, “Bir şeyler vaat etmişsiniz bazı hedefler ortaya koymuşsunuz ama hedeflerinizde faaliyetlerinizde yok. Yapmadıklarınızın tiyatrosunu oynuyorsunuz. Ortada bir faaliyet yok. Bolca faaliyetsizlik var. Ama tiyatro oyunu muhteşem. Vaatlerinizi ve hedeflerinizi İzmirlilere unutturmak istiyor, hatırlamalarını istemiyorsunuz. Sayın Başkanın kişisel internet sitesinde vaatler kısmı vardı şu anda vaatleriniz error veriyor, ben giremedim. İnsanlara vaatlerinizi unutturmaya çalışıyorsunuz. Özetle sizinle bizim aramızda hizmet belediyeciliği noktasında farklılıklar var” dedi. AK Partili Hızal, konuşmasının devamında ise merkezi hükümetinin İzmir’e yaptığı yatırımlarla İzmir Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını kıyaslayarak AK Parti Grubu olarak bu yılda düşük not vereceklerini ve 2021 yılı faaliyet raporunu geçerli görmediklerini söyledi. Hızal aynı zamanda Narlıdere metrosunun yapımının durduğunu da ileri sürdü.

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin de Başkan Tunç Soyer’in 2019 yılında gerçekleşen yerel seçimleri öncesi verdiği vaatlerini hatırlatarak İzmir’in kronikleşmiş sorunlarını çözecek bir öngörü ve aklın olmadığını İzmir’in makûs talihi ile baş başa bırakıldığını söyledi. Şahin, kent dair tespit ettikleri sorunları ise şöyle sıraladı: “Her gün, her saat her dakika kentsel dönüşüm. Deprem. Trafik ve otopark sorunu. İzmir’in kronikleşmiş koku sorunu. Planlama sorunu.

İdare eleştirilerden faydalanacak

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç ise AK Parti ve MHP’nin eleştirilerine değinerek, “İdaremiz bu düşüncelerden faydalanacaktır, hiç şüphemiz yok. Büyükşehir Belediyemiz, 2021-2024 stratejik planında hedefler doğrultusunda çalışmalarını olumlu yönde sürdürmektedir. Mücbir sebeplerden dolayı sapmalar olabilir, doğaldır” açıklamalarında bulundu.

Mazeret belediyeciliği yapmıyoruz

Son olarak oturumda muhalefetin eleştirilerine yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise büyükşehir belediyesinin son bir yıllık faaliyetlerini anlattı ve büyükşehir belediyesi mali yapısı hakkında bilgi verdi. Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç batağı içinde olduğu iddialarına da cevap vererek “Göreve geldiğimizde 5 milyar olan borç 13,4 milyar lira. Bugüne kadar 5.4 milyar liralık iç ve dış borçlanma yaptık. Bu süre içinde 5 milyar lirada iç ve dış borç ödedik. Toplam borç miktarı 400 milyon lira. 790 milyon euro olan dış borç bugün 822 milyon Euro. 32 milyon Euro borcumuz var. İzmir borç batağında değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi finansal kapasitesi son derece güçlü bütün krizlere zorluklara rağmen yüzde 50’nin altında borçlanma kapasitesini doldurmuş halde. Bütün bu tabloya rağmen göreve geldiğimizde Euro 6,24’tü. 30 mart itibariyle 16 lira. 2.6 kat artış var. Bunlar ardı ardına eklenince ne olduğu anlaşılacak rakamlar. Mazeret belediyeciliği yapmıyoruz” dedi.

Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Özgür Hızal’ın Narlıdere metro inşaatındaki çalışmaların durduğu iddiası üzerine Başkan Tunç Soyer, yüklenici firma Gülermak A.Ş. Proje Müdür Yardımcısı Serhan Arda’yı görüntülü arayarak çalışmaların nasıl gittiğini sordu. İnşaat alanındaki Arda, “Narlıdere metro hattında çalışmalarımız devam ediyor Başkanım. Şu anda Dokuz Eylül istasyonundayım. Gece mesaisinde arkadaşlarım devam ediyor. Biz de onları teftişindeyiz. Şantiyemizde gündüz gece olarak 611 çalışanımız var” dedi. Başkan Soyer ise haftaya Narlıdere Metro çalışmalarını incelemek üzere şantiyeye ziyarette bulunacaklarını dile getirdi. Şantiyedeki çalışma görüntüleri ise canlı yayında meclis salonuna yansıtıldı.

İzmir için aşkla

2021 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2 milyara yakın yatırım yaptığını belirten Başkan Soyer, 2022 yılının ilk üç ayında ise kente 635 milyon lira yatırım yapıldığını bu yatırımların 500 milyon lirasını İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığını kaydetti. Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bizim asla mazeret belediyeciliği yapmıyoruz. Biz şunu soruyoruz; 40’a 1 oranı neden değişmiyor. İzmir 95 milyar verirken 2,5 milyar alıyorsa bunun sebebi nedir. Ben bunun hesabını sormak mecburiyetindeyim. Benim koltuğumda oturan bir büyükşehir belediye başkanı İzmir’in Türkiye’deki vergi gelirlerinden aldığı payın neden bu kadar düşük olduğunu sorması lazım. Ben de bunu soruyorum. Biz her şeye rağmen mazeret belediyeciliği yapmadık, yapmıyoruz ve yapmayacağız. Bizim işimiz bu koşullara rağmen bu şehri ileriye taşıyacak ne varsa bu şehirde yaşayacak insanların yüzünü güldürecek ne varsa onu yapmaya gayret etmektir. Bir işi yapmanın bir yapmamanın bin sebebi vardır. Bizim sebebimiz: Aşk. Biz İzmir’i aşkla seviyoruz ve İzmir için aşkla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü 2021 yılı faaliyet raporları oy çokluğuyla meclisten geçti.

Başkan Soyer’de Yeşildere müjdesi

Oturumda bir de İzmirlilere müjde veren Başkan Soyer, “İzmir’in yıllardır bekleyen sorunlarından birini, Yeşildere’yi çözüme kavuşturuyoruz. İzmir yeşil altyapı stratejisinin en önemli ayağını teşkil eden Expo 2026, Yeşildere’de vücut bulacak. Türkiye’nin ilk büyük yeşil dönüşüm projesi bu vadide başlayacak ve bölge dört yıl içinde Expo 2026 alanına dönüşecek. Kaderine terk edilmiş Yeşildere, Kültürpark’tan da büyük yeni yeşil alanımız olarak hizmet verecek. Yeşildere, kısa bir süre sonra dünyanın her yerinden katılımcıları ağırlayacak ve yeni bir istihdam alanı olacak. Bu konudaki uluslararası mutabakatı 2021 içinde ve 2022 başında dünya botanik Expo kuruluşu AIPH ile sağladık. Bölgedeki hak sahipleriyle görüşmelerimizi de başlattık. Şehrimizin kaderine yön verecek projemizi, bu tarihi akşamda sizlerle paylaşmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu tasarımızı yarın bir önerge ile Meclisimizin de gündemine sunacağız. İzmir’in bu yeni hedefine hep birlikte ulaşabilmek için Meclis üyelerimizin tam desteğini bekliyorum” dedi.