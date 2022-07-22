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Başkan Soyer'den Romanlara destek: Ellerinden tutmaya devam edeceğiz

Roman Hakları Çalıştayı'na katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ayrımcılıkla mücadele etmek ve eşit yurttaşlığı desteklemek amacıyla Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü’nü kurduk. Önemli çalışmalar yürütüyoruz. Roman kardeşlerimizin elinden tutmaya devam edeceğiz” dedi

Başkan Soyer'den Romanlara destek: Ellerinden tutmaya devam edeceğiz
22 Temmuz 2022 Cuma 13:50

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından düzenlenen Roman Hakları Çalıştayı Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda başladı. Yarın son bulacak (23 Temmuz 2022) çalıştayın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Başkanı Zekiye Şenol, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Roman derneklerinin temsilcileri ve akademisyenler katıldı.


Soyer: “Roman kültürüyle tanışıyor, ilham alıyoruz”


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Ulusal Roman Entegrasyon Politikaları için Avrupa Çerçevesi” kapsamında yeni bir Roman Eylem Planı hazırladığını belirterek, “Burada buluşmamızın temel amacı da sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek bu eylem planının içeriğine dair öneriler geliştirmek. Roman kardeşlerimin birçoğu en temel haklarını diğer vatandaşlarımızla eşit ölçüde kullanamıyor. Eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler alanında en temel hizmetlere erişim konusunda eksiklikler yaşıyor. Büyükşehir Belediyemiz, Roman vatandaşlarımızın eksiklerini gidermek için elinden ne geliyorsa yapmaya devam edecek. Tam da bu sebeple ayrımcılıkla mücadele etmek ve eşit yurttaşlığı desteklemek amacıyla Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü’nü kurduk. Bu süreçte İzmir’in engin Roman kültürüyle tanışıyor, bu kültürden ilham alıyoruz, diğer yandan çok sevgili Roman kardeşlerimizin elinden tutmaya devam ediyoruz” dedi.


Şenol: “Soyer'e teşekkür ediyoruz”


Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Başkanı Zekiye Şenol ise “Eylem planlarının yerel yönetimlere getireceği yeni yükümlülüklerin de farkında olarak Romanların eşitliği için elini taşın altına koyan ve İzmir'de eşitlikçi bir kent yaratmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz” dedi.


 
Çalıştay 23 Temmuz'da sona eriyor


Çalıştayda İzmir dışında Ankara, Aydın Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmit, İznik, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Van'dan Roman hakları alanında çalışan akademisyenler, sivil toplum çalışanları ve aktivistlerin yer aldığı katılımcılar ağırlanıyor. Birinci gün, Roman yurttaşların eğitim, sağlık, barınma ve istihdam gibi temel haklara ve kentsel hizmetlere erişimi bakımından yaşadıkları sorunlar tartışılacak. Ayrımcılıkla mücadele ve bir arada yaşam politikalarının nasıl daha etkin inşa edileceği konuşulacak. Romanların yaşadığı zorluklar karşısındaki deneyim paylaşımı ve kültürel haklara erişim olanakları ele alınacak. İkinci gün ise çalışma gruplarının yuvarlak masa toplantıları çerçevesinde Roman Eylem Strateji Belgesi’ne dair somut öneriler geliştirmesi amaçlanıyor.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #tunç soyer
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