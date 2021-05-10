ERKEN ERGENLİK ARTTI!
ERKEN ERGENLİK ARTTI!
0
YAVRULAR YUMURTADAN ÇIKTI
YAVRULAR YUMURTADAN ÇIKTI
1
ÜNLÜ KÖPEK ÖLDÜ!
ÜNLÜ KÖPEK ÖLDÜ!
0
EVCİL HAYVAN SAHİPLENİN ÇÜNKÜ...
EVCİL HAYVAN SAHİPLENİN ÇÜNKÜ...
0

Başkan Soyer'den sabah 05.00'te bayramlaşma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumlarda görev yapan personelle bayramlaşma programına ESHOT’ta başladı. Sabah 05.00’te İnciraltı Garajı’na giden Başkan Tunç Soyer, personele hitaben “İzmirlilere en iyi hizmeti sunmak zorundayız. Sizler de bu doğrultuda çok önemli ve sorumluluğu yüksek bir görev üstleniyorsunuz. Canla, başla çalıştığınızı biliyorum” dedi

Başkan Soyer'den sabah 05.00'te bayramlaşma
10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:18

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bayramlaşma programına sabah 05.00’te başladı. ESHOT Genel Müdürlüğü personeli ile İnciraltı Garajı’nda bayramlaşan Başkan Tunç Soyer’i, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, Genel Müdür Yardımcıları Turgay Akkaya, Kader Sertpoyraz ve Kerim Özer ile daire başkanları karşıladı. Bayramlaşmaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe de katıldı.

Türkiye’ye umut aşılıyoruz

Mesaiye başlamaya hazırlanan şoförlere seslenen Başkan Soyer, İzmir’in, sosyo-kültürel yapısıyla Türkiye’ye umut aşıladığını vurguladı ve şöyle konuştu: “Bunun bilincindeyiz ve başarısız olma lüksümüz yok. İzmirlilere en iyi hizmeti sunmak zorundayız. Sizler de bu doğrultuda çok önemli ve sorumluluğu yüksek bir görev üstleniyorsunuz. Canla, başla çalıştığınızı biliyorum. Allah sizden razı olsun. Toplu sözleşmemizi yeni imzaladık biliyorsunuz. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Emeğinizin karşılığını her zaman tam olarak vermeye gayret edeceğiz. İşinizde kolaylıklar diliyorum. Ramazan Bayramınızı kutluyorum.”

Başkan Soyer, daha sonra Türkiye’de ilk kez İzmir’de hizmete alınacak olan dört adet engelli midibüsü ile ESHOT atölyelerinde yapılan mobil tamir araçlarını inceledi.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #izmir büyükşehir belediyesi #bayramlaşma
Önceki Haber
Karadeniz Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
Sonraki Haber
Pandemi dönemi erken ergenliği de arttırdı
İzmir'de seyyar satıcılara destek!
İzmir'de seyyar satıcılara destek!
0
Depremde oğlunu ve annesini kaybetmişti. Enkazdan çıkan mektubu okuyunca...
Depremde oğlunu ve annesini kaybetmişti. Enkazdan çıkan mektubu okuyunca...
0
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
0
İzmirlilere 34 milyon TL ceza kesildi!
İzmirlilere 34 milyon TL ceza kesildi!
0
İzmir'de TIR kazası: 2 kişi öldü
İzmir'de TIR kazası: 2 kişi öldü
0
İzmir'in Başkanları Zübeyde Hanım'ın mezarında buluştu
İzmir'in Başkanları Zübeyde Hanım'ın mezarında buluştu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.