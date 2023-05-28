Başkan Soyer'den “sandık” çağrısı: Sandık görevlisi arkadaşlarımız lütfen sandık başından ayrılmasın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, sandık görevlilerine çağrıda bulundu. Sandık başında bulunanların görev yerlerinden ayrılmamasını isteyen Soyer, herkesin son ana kadar görevlerinin başında olmasını istedi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yurttaşları, oy sayımına katılmaları yönünde davette bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sandıkların kapanmasının ardından seçim sonuçlarını takip etmek için CHP'nin Çankaya'da bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geldi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve çocukları Ada ve Berfin Aslanoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, kızı Defne Soyer, partililer ve yurttaşlarla seçim sonuçlarını takip eden Başkan Tunç Soyer, burada basın açıklaması da yaptı. Seçimin henüz bitmediğini belirterek, sandık görevlilerine seslenen Soyer, “Sandık başında olan arkadaşlarımızın görevi henüz bitmedi. Belki de aslında şimdi başlıyor. Son ana kadar, ıslak imzalı tutanaklar tamamlanıp gerekli yerlere ulaştırılana kadar arkadaşlarımız görevlerinin başında olacak” dedi.



Sandık başında bulunanların görev yerlerinden ayrılmamasını isteyen Soyer, tüm görevlilerin son ana kadar görevlerini yapması çağrısında bulundu.



“Sonuçları sabırsızlıkla bekliyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte seçmenin oyunu kullandığını ifade ederek, “Katılım muhtemelen 14 Mayıs'taki gibi bir oran. Yaptığımız gözlemler, aldığımız bilgiler geçen seçimle benzer seviyede. İzmir için söylüyoruz. Yine de rakamlar net olarak birazdan ortaya çıkar. Ufak tefek sıkıntılara rağmen İzmir için genel olarak sakin, huzurlu bir seçim günü yaşandı. İnşallah sonuçlar da hepimiz için değerli olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.



“Vatandaşlarımızı sandıkta sayıma eşlik etmeye davet ediyoruz”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da seçimlere yönelik yaptığı açıklamada “İzmirliler, kendilerine yakışır şekilde seçimi tamamladı. Şimdi oy sayımına geçildi. İlk önce tüm vatandaşlarımızı sandıkta sayıma eşlik etmeye davet ediyoruz. Güzel bir demokrasi şöleni olacak. Sandıkların gördüğümüz kadarı ile neşeliydi. Sonuçlar da neşeli olacak inşallah” diye konuştu. Basın mensuplarının, Recep Tayyip Erdoğan'a “Evet basılı” oy pusulasının yakalandığı, İzmir'de benzer bir durumun olup olmadığına yönelik sorusu üzerine Aslanoğlu, “Karabağlar'da bir sandıkta benzer oy pusulası var. Buna ilişkin tutanak tutuldu” dedi. Bir gazetecinin “Bütün sandıklarda ıslak imzalı tutanakları alacak bir örgütlülüğünüz var mı” sorusuna da Şenol Aslanoğlu, “Evet. Bugün sabah saat 05.00 itibari ile tüm örgütümüz ayaktaydı. İzmir'de 9 bin 897 sandığımız var. Bu sandıkların hepsinde sabah saat 07.00 itibari ile görevlilerimiz vardı. Sandık görevlilerinin dışında da en az 3 kişilik de müşahit grubu var” yanıtını verdi.