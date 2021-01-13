Başkan Soyer'den sel açıklaması

İzmir'de etkili olan yağışla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İzmir'de olan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

Kuraklık nedeniyle uykularımız kaçıyordu, bu sefer de seller nedeniyle uykusuz geceler yaşadık diyen Soyer, böyle bir yağmur görmediğini açıkladı.

212 ev ve dükkanla ilgili hasar tespiti yapıldığını belirten Soyer, bunların büyük bir bölümünün Buca ilçesinde olduğunu söyledi. Soyer, diğer sıkıntı yaşanan ilçeleri ise Karabağlar, Bornova ve Konak olarak açıkladı.

İzmirlilere seslenen Soyer, 444 40 35 numaralı telefonu vererek hasar yaşayan, sıkıntı yaşayan vatandaşların bu numarayı aramasını istedi. Kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceklerini belirten Başkan Soyer, vatandaşın zararını giderecek ne varsa yapacaklarını söyledi.