Başkan Soyer'den sorunlara yerinde tespit

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmek amacıyla bu defa da Konak Lale Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Muhtarlarla sık sık bir araya gelen ve mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşları dinleyen Başkan Tunç Soyer’i mahalle sakinleri sevinçle karşıladı.

Başkan Soyer'den sorunlara yerinde tespit
22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:39

Konak Lale Mahallesi muhtarı Sumru Benligül, görüşmede park, yeşil alan, otobüs hatları, karakol binası gibi taleplerini dile getirdi. Gürçeşme Pazarı’nı gezerek vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mahallelinin taleplerini yerine getirmek için çalışacağını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür eden Lale Mahallesi Muhtarı Sumru Benligül, “Başkanımız sesimizi duydu. Buraya gelerek sorunlarımızı dinledi. Vatandaşlarımız da kendisini görüp, taleplerini doğrudan kendisine iletti. Hiçbir talebimizi geri çevirmedi. Çok mutluyuz” diye konuştu.

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