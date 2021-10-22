Başkan Soyer'den üreticilere müjde: Alım garantisi veriyoruz

Bu yıl 21-24 Ekim tarihlerinde 16. kez düzenlenen Ödemiş Süs Bitkileri Fidancılık Sergisi törenle başladı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üretici kooperatiflerine müjde verdi. Soyer, “İthal bitki ırkları yerine, peyzaja uygun yerli ve doğal türleri üretmeyi tercih eden üreticilerimize bu yıl itibariyle yüzde 25 ön ödemeli alım garantisi veriyoruz." dedi

Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği tarafından bu yıl 16. kez yapılan Ödemiş Süs Bitkileri Fidancılık Sergisi başladı. 21-24 Ekim tarihleri arasında “İklim Krizinin Etkileri Hakkında Farkındalık Yaratmak” temasıyla düzenlenen Ödemiş Süs Bitkileri Fidancılık Sergisi açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Köy-Koop İzmir Birlik Başkanı Neptün Soyer, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile eşi Selma Eriş, CHP Bursa Milletvekili, Parti Meclisi Üyesi, CHP Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Muammer Ardıcak, Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Dündar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile eşi Sabriye Akın, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Cumhurbaşkanı Danışmanı İbrahim Sönmez, Orman Genel Müdürlüğü Fidanlıklar Daire Başkanı Mustafa Mukan Yazar, İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan, siyasi parti temsilcileri, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, muhtarlar, üreticiler, kooperatifler, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve yurttaşlar katıldı.

Kuraklık ve yoksullukla mücadeleyi odağımıza aldık



Açılış konuşmasında Küçük Menderes Havzası'nın önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, “Süs bitkileri üretimi, yarattığı katma değer ve istihdam ile Türkiye tarımının en önemli sektörlerinden biri olmalı. Türkiye, 2020 yılında 106 milyon dolar değerinde süs bitkisi ihracatı yaptı. İzmir’de üreticilerimizin daha iyi koşullar sağlayarak bu oranı artıracağını çok iyi biliyoruz. 'Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonumuz çerçevesinde geçen ocak ayında burada, Ödemiş ilçemizde 'İzmir Tarımı' programımızı açıklamıştık. İzmir Tarımı, ülkemiz tarımını ithalat kıskacından kurtararak ihracatçı konumuna getiren bir projedir. Kuraklıkla ve yoksullukla mücadeleyi odağına alan İzmir Tarımı; ürün deseninin planlanmasından lojistiğe, ürünün işlenmesinden pazarlamasına kadar kapsamlı ve çok yönlü araştırmaları içerir. Örneğin süs bitkileri ve peyzajda ithal türler yerine Akdeniz’in doğal bitki ve çalılarının teşvik etmesine karar verdik. Bu tercihi yapmamızın nedeni, bu bitkilerin yıl boyunca hiç sulama ihtiyacı duymaması. Böylelikle kısıtlı su kaynaklarımızı ve biyolojik çeşitliliği koruyor, aynı zamanda park bahçelerin sulama ve bakım maliyetlerini büyük oranda düşürüyoruz. Bu konuda üretici kooperatiflerimize bir de müjde vermek istiyorum. İthal bitki ırkları yerine, peyzaja uygun yerli ve doğal türleri üretmeyi tercih eden üreticilerimize bu yıl itibariyle yüzde 25 ön ödemeli alım garantisi veriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu tarihi dönüşümde yer almak isteyen tüm üreticilerimizin yanında ve destekçisi olacak” dedi.

“İhracatı artıracağız”



Alım garantisine ek olarak satış garantisi de vereceklerini ifade eden Soyer, “İZFAŞ’ın düzenlediği fuarlar sayesinde, üreticimizi dünyadaki alıcılar ile buluşturmaya devam ediyoruz. Az su tüketen doğal süs ve peyzaj bitkilerini hem alım garantisi hem de ihracat desteği kapsamına alıyoruz. Flowera Kesme Çiçek Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarımız, bu konuda atacağımız en önemli adımlardan biri. Öte yandan, İzmir’de ev sahipliği yapmaya hak kazandığımız Botanik EXPO 2026 ile İzmir’in süs bitkileri ihracatını artırmayı hedefliyoruz. Tüm bu nedenlerle, peyzaj sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşların Türkiye’deki buluşma platformu Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi’ne büyük önem atfediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her konuda ve her koşulda sizlere desteğinin devam edeceğini bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim. İhracatımızı artırmak mecburiyetindeyiz. Süs bitkileri konusunda üreticimizin çok başarılı performansını tüm dünyaya taşımalıyız. İhracatı artırmadığımız takdirde iç piyasada süs bitkileri üreticileri daralıp, küçülüp yok olmaya mahkumdur. Başka yolumuz yok!.Dünyaya sizi daha çok tanıtmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Eriş: “Birlikte başaracağız”



Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise, “Ödemiş kooperatifçiliğin, hayvancılığın, tarımın beşiği. Başkanımız Tunç Soyer'in desteğiyle başarmak istiyoruz. En güzel ürünler sizi burada karşılayacak. Kendi fidanlığımızı kurduk. Başkanımız Tunç Soyer'in 'Üretici doğduğu yerde doymalı' sözü var. Biz de bu şekilde çalışıyoruz. Kaymakamımız da zorluklarımızı çözüyor. Birlikte başaracağız” diye konuştu.

Süs bitkilerindeki KDV oranı düşürülmeli



Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ise, “Sergimizin; üreticilerimize ve sektörde emek veren, ekmek yiyen herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Her yıl üstüne koyarak sergimizin buralara gelmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Dündar da, “İzmir süs bitkilerinin yüzde 35'ini üstleniyor” dedi ve ihracat rakamlarına dair açıklamalarda bulunarak KDV oranının düşürülmesini talep etti. Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Muammer Ardıcak, “Burası yeşil endüstrinin merkezi, üreticinin bayramı. Burada bulunmak çok güzel, katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.