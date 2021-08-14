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Başkan Soyer'den yeni mülteci açıklaması: Benim görevim...

Son zamanlarda siyasilerin mülteci sorunu ile ilgili sözleri sosyal medyada tartışmalara neden oluyor. Başkan Soyer de bu konu ile ilgili yeni açıklama yaptı

Başkan Soyer'den yeni mülteci açıklaması: Benim görevim...
14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:20

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mülteci sorunu ile ilgili sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı. 

Başkan Soyer şu ifadeleri kullandı: 

Ülkemizde hayat hızla normale dönmeli ve ülkemize gelen düzensiz göç durdurulmalıdır.

Göçmenlere/mültecilere/sığınmacılara bir an önce yuvalarına geri dönecekleri koşullar sağlanmalıdır.

Bu dönüş sağlanana kadar benim görevim İzmir'de yaşayan herkese hizmet etmektir.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #tunç soyer mülteci #mülteci sorunu
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