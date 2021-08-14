Başkan Soyer'den yeni mülteci açıklaması: Benim görevim...

Son zamanlarda siyasilerin mülteci sorunu ile ilgili sözleri sosyal medyada tartışmalara neden oluyor. Başkan Soyer de bu konu ile ilgili yeni açıklama yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mülteci sorunu ile ilgili sosyal medya hesabından yeni açıklama yaptı. Başkan Soyer şu ifadeleri kullandı: Ülkemizde hayat hızla normale dönmeli ve ülkemize gelen düzensiz göç durdurulmalıdır. Göçmenlere/mültecilere/sığınmacılara bir an önce yuvalarına geri dönecekleri koşullar sağlanmalıdır. Bu dönüş sağlanana kadar benim görevim İzmir'de yaşayan herkese hizmet etmektir.