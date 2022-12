Başkan Soyer'den yeni yıl mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 2022’nin son gününde yeni yıl mesajı yayımladı.

Sevgili İzmirliler,

Yeni bir yıla daha merhaba diyoruz. Zaman soluksuz koşusuna bir an bile ara vermiyor. Takvim yaprakları 1 Ocak 2023’ü gösterdiğinde sadece yeni bir yıla değil, bir asrı geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti’nin de ikinci yüz yılına girmiş olacağız. İşte bu yüzden ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Çünkü 2023, zor ve karanlık günlerden geçen halkımız için gerçek anlamıyla bir dönüm noktası olacak.

Adettendir… Her yeni yıla girerken dilekler tutulur.

Ben de 2023’e girerken ülkemizin tarlalarına bereket, halkımızın sofrasına bolluk gelmesini, işsizliğin, yoksulluğun, pahalılığın tarihe karışmasını diliyorum.

Öyle güzel bir dönemin başlangıcı olsun ki bu yeni yıl; artık çocuklarımızın yüzleri gülsün. Gençlerimiz gelecek kaygısından kurtulsun, umudu yurtdışında değil kendi vatanında arasın…

Her türlü eşitsizlik ve ayrımcılık ortadan kalksın…

Kadın cinayetleri artık bitsin… Kimse ekmeğini canı uğruna kazanmak zorunda kalmasın; iş cinayetleri son bulsun.

Hukuk ve adaletin üzerindeki siyasi baskılar sona ersin. Türkiye’miz insan hakları ve özgürlüklerin doya doya yaşandığı bir ülke olsun…

Kardeşi kardeşe düşüren ayrılıklar nihayet bulsun… Her yerde barış ve huzur iklimi hüküm sürsün…

Emekçi alın terinin karşılığını alsın, sağlıkta, eğitimde, sosyal yaşamda fırsat eşitliği idealimiz gerçek olsun.

Ve yaşamlarımızı alt üst eden salgın hastalıklar kapımızı bir daha çalmasın.

Sevgili hemşerilerim,

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girerken bu dilekleri gerçekleştirecek inanca da, azme de sahibiz.

Geride bıraktığımız yüz yılın kazanımlarını asla küçümsemeden ama büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflerinden de çok uzakta olduğumuzun bilinciyle koşar adımlarla geleceği hazırlayacağız.

Yılmayacağız, yorulmayacağız…

Savaş meydanlarında kazanılan bağımsızlığımızı, yokluklar içinde kurulan Cumhuriyet’imizi demokrasiyle büyüteceğiz.

Hakça bölüşüp, insanca yaşayacağız.

Bu hasret, bu davet ve de bu güzel memleket bizim…