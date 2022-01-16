Başkan Soyer'den yurt müjdesi: 835 kişilik olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir’e üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmek için içinde kütüphane, sanat atölyeleri, konferans ve spor salonunun bulunacağı yurdun müjdesini verdi. Barınmanın en temel hak olduğunu belirten Başkan Soyer, “Bornova Evka-3’te 835 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdu yapacağız. Burasını sadece yatakhane ve yemekhaneden oluşan klasik yurt anlayışının dışında bir sosyal tesis olarak planlıyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer barınma sorunuyla karşı karşıya kalan üniversite öğrencileri için Örnekköy ve Buca'da bu yıl açtıkları yurtların ardından yeni bir yurt yapacaklarını duyurdu. Başkan Tunç Soyer İzmir’e gelen üniversite öğrencilerinin bu öğretim yılında yaşadığı barınma sorununun kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, “Hızla harekete geçtik ve barınma sorunu yaşayan 440 öğrencimize ulaştık ve sorunlarını çözdük. Şimdi de Bornova’da 835 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdu kuracağız. Burasını sadece yatakhane ve yemekhaneden oluşan klasik yurt anlayışının dışında bir sosyal tesis olarak planlıyoruz Dışarıdan gelip barınma sorunu yaşayan gençlerimizin düştüğü durumu acı örnekleriyle artık herkes biliyor. Eğitim hayatları boyunca gençlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeşille iç içe



Bornova Erzene Mahallesi’nde 32 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak kız öğrenci yurdunda 229 kişilik konferans salonu, 94 kişilik kütüphane, 300 kişilik yemekhane, 120 kişilik kafeterya, resim ve müzik atölyeleri, 300 metrekarelik spor salonu, çamaşırhane, 80 araçlık otopark ve sığınak bulunacak. Yeşil odaklı tasarlanan yurt binasında geniş bir iç avlu olacak ve katlarda bahçeler yer alacak. Yurt odaları üç kişilik olacak, on da tek kişilik oda bulunacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi uygulama projesi hazır olan öğrenci yurdu için önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yurt inşaatının bu yıl içinde başlaması hedefleniyor.

İzmir gençlere kucak açtı



İzmir Büyükşehir Belediyesi barınma sorunu yaşayan üniversiteli gençler için “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” projesini başlatmıştı. Proje kapsamında Buca'da erkek, Örnekköy'de ise kız öğrenci yurdu devreye alınmıştı. 267 öğrenci yurtlara, 16 öğrenci İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Uzundere’deki TOKİ konutlarına, 5 öğrenci İzmirli ailelerin yanına, 12 öğrenci geçici süre ile otellere, 7 öğrenci İZSİAD Atatürk Mahallesi kız öğrenci evine yerleştirilmişti. 65 öğrenciye geçici barınma desteği verilmişti. 68 öğrenciye 8 ay boyunca 600 TL’lik maddi destek sağlanmıştı.

Ayrıca İzmir’de ikamet eden ihtiyaç sahibi 5 bin 547 aileye üniversite öğrencisi çocukları için 3 bin 200 TL’lik öğrenim desteği verilmeye başlanmış ve desteğin bin 200 TL’lik kısmı yatırılmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilerden gelen talep üzerine Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) ve Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde günde 3 bin öğrenciye de sıcak yemek dağıtıyor.