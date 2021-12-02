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Başkan Soyer: Dövizdeki her bir kuruş artış borcumuzu artırıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen ziyareti kapsamında ilçedeki meslek odalarının başkanları ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Derinleşen ekonomik krize ve döviz kurundaki yükselişin belediyenin yatırımlarına etkisine değinen Başkan Soyer, “Yurt dışından metro yapmak için aldığımız ve alacağımız dış finansman kredisi nedeniyle dövizdeki her 1 kuruş artış borcumuzu 5 milyon lira artırıyor. Tüm bu olumsuz tabloya rağmen yatırımlarımız sürecek” dedi

Başkan Soyer: Dövizdeki her bir kuruş artış borcumuzu artırıyor
02 Aralık 2021 Perşembe 09:05

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen ziyareti kapsamında ilçedeki meslek odalarının başkanları ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Menemen Ticaret Odası'nda düzenlenen buluşmaya Başkan Tunç Soyer ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları da katıldı. Önce Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy, meclis üyeleri ve ilçedeki meslek odaları başkanları ardından muhtarlarla görüşen Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları ve projeleri hakkında bilgi verdi, gelen talepleri tek tek not etti.

“Elimiz bol değil ama içiniz rahat olsun”

Konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin giderek derinleştiğine dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye bir yangın yeri. Dolar 13 liranın, Euro 15 liranın üzerine çıktı. Yurt dışından metro yapmak için aldığımız ve alacağımız dış finansman kredisi nedeniyle dövizdeki her bir kuruş artış borcumuzu 5 milyon lira artırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de Türkiye'nin içine düştüğü bu yangından nasibini alıyor. Eskisi gibi elimiz bol değil ama şundan yana içiniz rahat olsun, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını, koşullarını Menemen'e hizmet etmek için sonuna kadar zorlayacağım” dedi.
 

Yatırımlar sürecek

Yaşanan ekonomik krize rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının süreceğini aktaran Soyer, “ Ben sizi ailem olarak görüyorum. Sizin derdinizin çözümünün, kendi derdimin çözümü olduğunu düşünüyorum. Yüzünüzü güldürmek için elimden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağım” diye konuştu.

Muhtarlardan gelen park taleplerini de değerlendiren Başkan Soyer, Alsancak'ta, kent merkezinde ne yapılırsa daha güzelinin Menemen'e kazandırılması için gereken özeni göstereceklerini söyledi. Mahalle muhtarları da Başkan Soyer'in tarım ve hayvancılığa yönelik yaptığı çalışmaların önemine değindi, belediyenin ilçedeki hizmetlerine teşekkür etti.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #menemen #ekonomi
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