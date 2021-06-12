İLK MAÇ HÜSRAN OLDU!
İLK MAÇ HÜSRAN OLDU!
0
DENİZLİSPOR'DA MALİ KRİZ!
DENİZLİSPOR'DA MALİ KRİZ!
0
AĞRININ NEDENİ...
AĞRININ NEDENİ...
0
77 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR
77 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR
0

Başkan Soyer'e Erzurum'da yoğun ilgi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kardeş şehir Ardahan'a verdiği desteği artırmak ve işbirliğini geliştirmek için düzenlediği program öncesinde Erzurum'a gitti

Başkan Soyer'e Erzurum'da yoğun ilgi
12 Haziran 2021 Cumartesi 08:33

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işbirliğini geliştirmek ve kente verdiği desteği artırmak için kardeş şehir Ardahan'a düzenlediği ziyaret öncesi Erzurum'a gitti. Başkan Tunç Soyer'i Erzurum Havaalanı'nda Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz ve eşi Hülya Oğuz'un yanı sıra CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Aycanur Uygun, CHP'li ilçe başkanları çiçekle karşıladı. Başkan Soyer, Erzurum'da esnafı ziyaret etti. Koronavirüs salgınıyla birlikte derinleşen ekonomik krizden ciddi şekilde etkilendiklerini belirten esnaf, Soyer’e yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Başkan Soyer de esnafa umutlu olmalarını, zor günleri aşacaklarını söyleyerek moral verdi.

Tunç Soyer, Erzurum'un önemli tarihi simgelerinden olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen Yakutiye Medresesi'ni de gezdi. Soyer, ardından CHP Erzurum İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Bülent Oğuz ve il yönetiminden kentteki gelişmelere yönelik bilgi aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, Doğu Anadolu turunda CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe de eşlik ediyor.

Etiketler; #tunç soyer #izmir #soyer erzurum
Önceki Haber
Rıza Bey Apartmanı daha önce de depremde hasar almış!
Sonraki Haber
Başkan Soyer'e Erzurum'da yoğun ilgi
Rıza Bey Apartmanı daha önce de depremde hasar almış!
Rıza Bey Apartmanı daha önce de depremde hasar almış!
0
İzmir depremi ile ilgili ilk iddianame kabul edildi
İzmir depremi ile ilgili ilk iddianame kabul edildi
0
İzmir Büyükşehir'de toplu sözleşme sevinci
İzmir Büyükşehir'de toplu sözleşme sevinci
0
Başkan Arda'dan Vali'ye yanıt: 14 yıldır burası temizlenseydi şov yapmazdık!
Başkan Arda'dan Vali'ye yanıt: 14 yıldır burası temizlenseydi şov yapmazdık!
0
Seferihisar'ın Orhanlı Köyü, JES-RES-GES' karşı direnişe geçti
Seferihisar'ın Orhanlı Köyü, JES-RES-GES' karşı direnişe geçti
0
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.