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Başkan Soyer'e onur ödülü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” töreninde onur ödülü aldı. Başkan Soyer centilmenliğin hiç sarsılmadan yeşil sahalarda devam edeceğini söyledi

Başkan Soyer'e onur ödülü
28 Aralık 2022 Çarşamba 11:58

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” ödül töreni yapıldı. Konak Belediyesi’nin desteğiyle Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Başkanı Levent Erdoğan, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, TÜRFAD Genel Başkanı Levent Erdoğan ve Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala katıldı.

Vali Köşger Göztepe-Altay maçında yaşananları kınadı

Ödül töreninde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, insanların yaşarken anılmasının önemli olduğunu söyleyerek, “Böylece arkadan gelen insanlara da motivasyon olur” dedi. Vali Köşger, geçen 28 Kasım’da Göztepe-Altay karşılaşmasındaki olaylara da değindi ve şunları söyledi: “Spor aslında vefa, kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberliktir. Maalesef birkaç hafta önce İzmir’de bizi soğuk soğuk terleten bir hadise yaşadık. İzmir’in yüzü o değil, İzmir’in yüzü bu. İzmir’in yüzü vefakarlık, kardeşlik, birliktelik. Bu sportmenlik ve centilmenlik. Onu yapanları kınıyorum. Bunu yapanları da takdir ediyorum, alkışlıyorum.”

“Centilmenlik hiç sarsılmadan yeşil sahalarda devam edecek”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sporda centilmenliğin önemli olduğunu vurgulayarak, “Centilmenlik meselesi futbolun en temel dayanaklarından biri. Böyle olmalı. Kadın hakemlerimizle tanıştım az önce. Diliyorum ki futbolda centilmenliğin pekişmesi için kadınların eli futbola daha çok değecek. Ve centilmenlik hiç sarsılmadan yeşil sahalarda devam edecek. Yerel yönetimler olarak spora destek olmaya devam edeceğiz çünkü biliyoruz ki spor en kucaklayıcı, aradaki farklılıkları giderip herkesi kucaklayan çok kuvvetli bir tutkal. Futbol o nedenle hepimizin geleceği için çok daha değerli bir yer taşımaya devam edecek” dedi.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da “İnsanlar başarılarının karşılığını, sağken ödül olarak alması önemli. Kente spor alanında değer vermiş kişilere ödül verilmesi çok anlamlı. Konak Belediyesi olarak biz de ilçedeki spor tesislerinin geliştirilmesi, gençlere spor alışkanlıklarının kazandırılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.

Sporda centilmenlik vurgusu öne çıktı


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, “TFF olarak ana amacımız fair play ruhu ile futbolu geliştirmek, daha büyük kitlelere ulaştırmak, marka değerini ve itibarını arttırmak, ülkemizi bu alanda daha yukarı taşımak, Üzerine basa basa fair play diyoruz çünkü adını tarihe yazdıran insanlara baktığımızda hepsi aynı zamanda centilmenlik ruhuna sahip insanlar. Bu insanlar dünyayı daha güzel bir yer yapmaya kendi adamış insanlar. Tüm başarılar değerli olduğunda saygıyla hatırlanır. Futbol tarihinde de bu böyledir. Futbolun ilk kez oynandığı şehir olan İzmir’in yetiştirdiği Metin Oktay ve Mustafa Denizli gibi nice değerler tarih boyunca saygı ve sevgiyle hatırlanacak” diye konuştu.
TÜRFAD Genel Başkanı Levent Erdoğan spor alanında bir takım projelerinin olduğunu belirtti. İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala da İzmir’in her konuda ilklerin şehri olduğunu ifade ederek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Vali Köşger Başkan Soyer’e ödülünü verdi


Konuşmaların ardından ödüller sahiplerini buldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ödülünü verdi. Başkan Soyer de TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye ödül verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk de onur ödülünü Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’dan aldı. Gecede eski Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) Hakemi Cüneyt Çakır da özel ödül aldı.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #ödül
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