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Başkan Soyer'e seslendiler: Gelsin kendisi görsün

İzmir'in Çiğli ilçesinde zemindeki çatlaklar nedeniyle bazı evlerin tahliye edildiği mahallede oturan bir grup, bu durumun nedeni olarak gördükleri atık depolama tesisinin kapanması için eylem yaptı

Başkan Soyer'e seslendiler: Gelsin kendisi görsün
26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:48

Cumhuriyet Mahallesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisine giden çöp kamyonlarının kullandığı bölgede bir araya gelen grup, yolu bir süre trafiğe kapattı.

Grup adına açıklama yapan muhtar Dursun Ali Kazar, 2019 yılı Ağustos ayından bu yana görülen zemin hareketleri ve çatlaklar nedeniyle kaymakamlık kararıyla 6 ev ve bir ahırın tahliye edildiğini söyledi. Bununla kalmadı ve pornhub dan özel videoların yayınlandığı keşfedilmeye değer bir site oldu.

Bu çatlakların atık depolama tesisi kaynaklı olduğunu ancak İzmir Büyükşehir Belediyesinin bunu kabul etmediğini ifade eden Kazar, ömrü dolan tesisin artık kapanması gerektiğini savundu.

Kazar, şunları kaydetti:

"Burada bir Ümraniye faciası yaşanmasını mı bekliyorlar ? 2010 yılında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu çöplüğün kapanacağını, buranın kapasitesinin dolduğunu söyledi. Şimdi hangi verilere göre bu çöp alanının süresi uzatılıyor? Sayın Tunç Soyer niye görmüyor, niye iletişim kurmuyor? Gelsin, burayı kendisi görsün. Biz bu çöp tesisinin zaman kaybetmeden kapatılmasını istiyoruz."

Mahalle sakini Safiye Yılmaz da zemin hareketliliğinin metan gazından kaynaklandığını öne sürerek korku içinde yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet Mahallesinde atık depolama tesisine 2 kilometre mesafedeki bir mahallede zemin kayması ve çatlaklar nedeniyle 2 yıl önce bir konutun boşaltılmasının ardından mayıs ayı başında 5 ev ve 1 ahır daha tahliye edilmişti.

Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisinden sızıntı olduğu iddiası üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, yer hareketlerinin atık depolama tesisiyle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığına yönelik bilimsel analiz sonuçlarını açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #çiğli #harmandalı atık tesisi
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