Başkan Soyer'e uluslararası görev

Avrupa çapında 150 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 40. oturumu küresel salgın nedeniyle çevrim içi yapıldı. Yeni yönetimin de belirlendiği oturumda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Yönetim Kurulu’na seçildi

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin, küresel salgın nedeniyle çevrim içi düzenlenen 40. oturumunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bölgesel Yönetimler Meclisi Başkan Yardımcısı seçildi. Tunç Soyer böylelikle Kongre’nin, yerel yönetimlerin stratejileri ve uygulamaları ile ilgili önerilerini hazırlayan en yetkin organı Yönetim Kurulu’na da girmeye hak kazanarak, Türkiye’den Yönetim Kurulu’nda yer alan tek üye oldu. Kongre, Bölgesel Yönetimler Meclisi, Yerel Yönetimler Meclisi ve bu meclislerin çatını oluşturup icra kararlarının alındığı Yönetim Kurulu’ndan oluşuyor.

Seçimin hemen öncesinde bir konuşma yapan Tunç Soyer sözlerine son on sekiz ayda İzmir’in orman yangını, pandemi, deprem, tsunami, kuraklık ve sel felaketiyle karşı karşıya geldiğini hatırlatarak başladı ve şöyle devam etti: “Dirençli bir şehir olmanın iki mucizevi sırrı olduğunu öğrendik. İlki kapsayıcı birliktelik ve demokratik dayanışma. İkinci sır ise yaşam hakkını en önemli öncelik olarak koymak. Yaşam hakkını güvence altına almadan diğer haklardan yararlanmak mümkün değil. Ancak küresel ısınma ve biyolojik çeşitlilik kaybının yanı sıra Covid-19 hayatımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. Etkileri en yoksul ve en savunmasızları daha çok vuruyor. Avrupa'da bu sınır tanımayan tehditlere karşı mücadele etmek için belediyeler arası daha nitelikli işbirliği oluşturmalıyız. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri rehberliğinde birlikte hareket etmemiz ve harekete geçmemiz gerekiyor.”

“İzmir’deki demokratik dayanışmayı güçlendirdik”

Soyer, İzmir’de peş peşe yaşanan krizlerin başka bir yönetim biçimi gereksinimi yarattığını dile getirerek, “Bu nedenle belediye operasyonlarını ve hizmetlerini yürütmenin olağan yöntemini iyileştirmeye karar verdik. Yerel politikaların demokratik ve kapsayıcı etkinliğini artırmak için kurumsal bir yeniden tasarım gerçekleştirdik. Daha demokratik ve etkili yönde yeni bir yönetmelik çıkardık ve ‘Kriz Belediyeciliği’ne geçtik. Kriz Belediyeciliği’nde, belediye operasyonlarında daha kapsayıcı karar alma, yürütme ve danışma organları kurduk, böylece İzmir’deki demokratik dayanışmayı güçlendirdik” dedi.

“Şehirlerimiz arasındaki dayanışmayı artırmalıyız”

Kongre’nin de benzer bir demokratik, kapsayıcı yaklaşımla şehirlerin dayanıklılığına ve refahına daha etkili bir katkı yapılabileceğine inandığını dile getiren Soyer şunları söyledi: “İlk olarak daha etkili işbirliği için kurumsal yeniliğe ihtiyacımız var. İkinci olarak politika oluşturma ve uygulamada vatandaşın katkısını teşvik etmeliyiz. Üçüncü olarak şehirlerimiz arasındaki dayanışmayı artırmalıyız. Avrupa'yı ve şehirlerimizi gelecekteki krizlere karşı dirençli hale ancak birlikte getirebiliriz. Bugün birbirimize çok bağımlı olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Yerel politikalarımızı karşılıklı bağımlılığımız üzerine inşa etmeliyiz ve şehrimizi dayanışma içinde daha demokratik, birlik içinde daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil politikalarla daha adil hale getirmeliyiz. Bölgeler Meclisi Başkan Yardımcısı ve Kongre Yönetim Kurulu Üyesi olarak bu yönde çalışmak istiyorum.”

Kimler seçildi?

Kongreye Hollandalı Leendert Verbeek başkan olarak seçildi. Bölgesel Yönetimler Meclisi Başkanı olarak Avusturya Vorarlberg Bölgesel Parlamentosu Başkanı Harald Sonderegger, başkan yardımcıları olarak ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra Rusya Federasyonu’ndan Leningrad Bölgesi Valisi Alexander Drozdenko, Norveç Yerel ve Bölgesel Yönetimler Birliği Başkan Vekili Gunn Marit Helgesen, Sırbistan’dan Voyvodina Meclisi Başkan Yardımcısı Aleksandra Maletic, İtalya’dan Emilia-Romagna Bölgesel Meclis Üyesi Lia Montalti ve Estonya’dan Tallinn Belediye Başkan Yardımcısı Andrei Novikov seçildi.

Yerel Yönetimler Meclisi Başkanı Almanya’dan Sindelfingen Belediye Başkanı Bernd Vöhringer, başkan yardımcıları ise Fransa’dan Saint-Gérand-le-Puy Belediye Başkanı Xavier Cadoret, Lüksemburg’dan Strassen Belediye Meclisi Üyesi Martine Dieschburg-Nickels, Hırvatistan’dan Pleternica Belediye Başkanı Antonija Jozic, Yunanistan’dan Mykonos Belediye Başkanı Konstantinos Koukas, Gürcistan’dan Mtsheta Belediye Meclisi Üyesi Sevdia Ugrekhelidze, Birleşik Krallık’tan Salford Şehir Meclisi Üyesi John Warmisham ve Ermenistan Belediyeler Birliği Başkanı Emin Yeritsyan oldu.

Bu isimler aynı zamanda da Kongre Yönetim Kurulu’nu oluşturacak.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi nedir?

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Konseyi’nin yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden temel organıdır. 1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi ise Avrupa çapında görev yapan ilk ve en geniş siyasi organizasyondur. Yurttaşlara en yakın idari birim olması sebebiyle kurum içinde yerel ve bölgesel yönetimlere ayrıcalıklı bir değer atfedilir. İnsan haklarının korunması, geliştirilmesi; hukuk devleti ve çoğulcu demokrasi ilkelerine saygının sağlanması amacıyla görev yapan Avrupa Konseyi’nin 47 üye ülkesi var ve merkezi Strasburg’dadır. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi dışında Avrupa Konseyi’nin temel organları arasında Bakanlar Komitesi, Parlamenterler Meclisi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yer alır. Kongre, yerel ve bölgesel politikaların tüm alanlarında çalışmalar yürütür.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ne yapar?

Kongre, Avrupa çapında 150 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimin seçilmiş temsilcilerinin, sorunlarını tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları ve görüşlerini hükümetlere ifade edebildikleri bir forum ortamı sağlar. Yerel ve bölgesel yönetimleri temsil ederek ulusal ve uluslararası organizasyonlarla yakın işbirliği yapar. İşleyen bir demokrasi için temel teşkil eden halka açık oturumlar ve konferanslar düzenler. Bütün konsey üyesi ülkelerde yerel ve bölgesel demokrasinin durumu hakkında ülke raporları hazırlar ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ilkelerinin nasıl uygulandığını izler. Avrupa Konseyi üye 47 ülkede gerçekleştirilen yerel ve bölgesel seçimlere zaman zaman gözlemci gönderir ve raporlar hazırlar. Kongre, yerel ve bölgesel yönetimlerle ilgili politikaların çerçevesini belirleyen sözleşmeler hazırlar ve bunların uygulanmasını sağlar.



Başkan Soyer’in uluslararası görevleri nelerdir?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer;

150 bin yerel yönetimi temsil eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde Yönetim Kurulu üyesidir.

Dünya çapında 1750 üyesi olan Sürdürülebilir Kentler Ağı’nın (ICLEI) Küresel Yönetim Kurulu üyesidir.

30 ülkede 272 şehir üyesi olan Uluslararası Cittaslow Ağı Başkan Yardımcısıdır.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Örgütü (UCLG) Yönetim Kurulu ve Dünya Konseyi üyesidir.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Başkanıdır.

Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) Başkanıdır.

Türkiye Ege Belediyeler Birliği Başkanıdır.

Mediterranean Network of Cities (MedCities) Yönetim Kurulu üyesidir.

Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi ARLEM'de Medcities örgütünü temsil eden üyedir.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Örgütü (UCLG) Herkes için Fırsatlar, Kültür ve Şehir Diplomasisi Konseyi üyesidir.

UCLG’nin Yerel Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Komitesi üyesidir.

2020’de U20 Kapsayıcı refah Toplumları çalışma grubu başkanlığını yürüttü.

Başkan Tunç Soyer yönetimindeki İzmir;

Bu yıl UCLG Dünya Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

Kısa süre önce U20’ye daimi üye olarak davet edildi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Ağı'nın Türkiye'den tek üyesidir.

“İzmir Avrupa Yeşil Başkenti” olmak için resmi başvuruda bulundu.