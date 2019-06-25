Başkan Soyer'e "yeşil" danışman

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeni mesai arkadaşları netleşmeye başladı. Soyer, Basın Danışmanlığı görevine çevreci haberleri ve yazılarıyla tanınan serbest gazeteci Özgür Gürbüz'ü getirecek.

DOĞANCAN BİNGÖL - Geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin yönetim kurulu başkanlarını ve genel müdürlerini belirleyen Başkan Tunç Soyer'in, belediyede birlikte çalışacağı ekip yavaş yavaş şekilleniyor. Mesai arkadaşlarının tamamını en geç 1 Temmuz'da iş başı yapacak şekilde kesinleştirmesi beklenen Tunç Soyer, Basın Danışmanı görevi için Gazeteci Özgür Gürbüz ile el sıkıştı. İstanbul'da yaşayan Gürbüz'ün İzmir'e geldiği ve işe başlamak için resmi işlemlerin tamamlanmasını beklediği öğrenildi.



Özgür Gürbüz

Çevreci kimliğiyle öne çıkıyor

Özgür Bürgüz, kendisini "serbest gazeteci-enerji analisti, kampanya ve iletişim uzmanı" olarak tanımlıyor. Yaklaşık 30 senedir Türkiye'deki ve dünyadaki çevre sorunlarıyla ilgilenen Gürbüz, bu sürenin büyük bölümünde gazetecilik yaptı. Aralarında Yeni Yüzyıl, Liberal Bakış, Milliyet, Referans, Yön Radyo, Habertürk, Sabah ve BirGün'ün de bulunduğu birçok gazete ve dergide özelikle enerji konusu üzerine yazılar yazan Özgür Gürbüz, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İşletme okudu. Marmara Üniversitesi'nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Oxford Brookes Üniversitesi'nde ise bilgisayar programlama üzerine yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda bir aktivist olan Gürbüz, sivil toplum kuruluşlarında hem profesyonel hem de gönüllü olarak pek çok çalışmada yer aldı. 2004 yılında Greenpeace Akdeniz Ofisi‘nde Enerji Kampanyası Sorumlusu olan Gürbüz'ün "Enerji ve İnekler" isimli bir de kitabı bulunuyor.

Türkiye'de kurulan ikinci Yeşiller Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Gürbüz, Kasım 2012'de partiden ayrıldı.