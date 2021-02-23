Başkan Soyer, Erdoğan'dan iki şey istedi

İzmir programları için kente giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; Cumhurbaşkanı'ndan iki talepte bulunduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin kongresi için gittiği İzmir'de birtakım etkinliklere katıldı. Seyahatin bir bölümünde ise Cumhurbaşkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer buluşması gerçekleşti.Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Erdoğan'la iki konu hakkında görüştüğünü belirten Soyer, şunları kaydetti:

"Birincisi Dünya Bankası'nın kentsel dönüşümle ilgili bir acil imar kaynağı, acil imar kredisi adıyla bir enstrümanı var. Dünya Bankası'yla birkaç aydır görüşüyorduk. 250 milyon dolarlık, 5 yıl ödemesiz, 20 yıl vadeli ve çok düşük faizli bir kaynak bulduk. Bunu Hazine garantisiyle kullandırıyorlar. İller Bankası üzerinden alabileceğimiz bir kaynak bu. Çok da hızlı olabilecek. Bir iki ay içinde aktarılacak bir kaynak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın onaylaması lazım.

Bu kaynağı tamamen kentsel dönüşüm için kullanacağız. Depremzedelerin özellikle de orta hasarlıların konutlarını yenileyebilmeleri için köprü vazifesi göreceğiz. O krediyi onlara kullandırmış olacağız. Bunu talep etmek istedim. Vakit kaybetmemek lazım çünkü vatandaşın mağduriyeti çok. Hızlı çözüm getirebileceğimiz bir kaynak bu."

İKİNCİ TALEP, BUCA METROSU İÇİN

"İzmir tarihin en büyük yatırımı" diye nitelediği Buca Metrosu için de 490 milyon euroluk kaynak bulduklarını aktaran Soyer, şu ifadeleri kullandı: Buna Hazine garantisi gerekmiyor fakat Hazine onayı gerekiyor. İşte o Hazine onayı için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan talepte bulundum. Çünkü uluslararası ihaleye çıkıldı. O kaynakların kullanılmaya başlaması lazım. Bu da ancak Hazine onaylarsa olacak. Öyle bir tablo vardı. Bu iki taleple ilgili görüştüm kendisiyle.

"POZİTİF BİR İZLENİM EDİNDİM"

Erdoğan'ın konuyu inceleyeceğini söylediğini aktaran Soyer, "Doğrusu ben pozitif bir izlenim edindim. Yapacağına dair bir izlenim edindim ama tabii bu izlenim sadece'' diye konuştu.