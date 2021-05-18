Başkan Soyer, erkek şiddetine maruz kalan Çetinkaya'nın duruşmasına katıldı

İstanbul Sözleşmesi’nin hükümlerini uygulayacaklarını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zeynep Çetinkaya'nın kendini darp eden Berk Ercan’a karşı açtığı davanın ilk duruşmasına katılarak Çetinkaya’ya destek verdi. Soyer sonuna kadar Çetinkaya'nın hakkının koruyucusu olacağını söyledi

İstanbul Sözleşmesi’nin 10. yıldönümünde sözleşmeye sahip çıktığını yineleyerek, sözleşmenin hükümlerini uygulayacaklarını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zeynep Çetinkaya'nın kendini darp eden Berk Ercan’a karşı açtığı davanın Karşıyaka Adliyesi 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına katıldı. Başkan Tunç Soyer, “İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği koruma haklarının tamamının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Biz hukuka güveniyoruz. Sonuna kadar Zeynep'in hakkının koruyucusu olacağız. Onun yanında dimdik duracağız” dedi.

Adliye binasına, adalet için adli yardım aracıyla gelen Başkan Soyer, duruşma öncesi Zeynep Çetinkaya ile görüştü. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Başkanı Soyer, Zeynep Çetinkaya'nın yalnız yürümeyeceğini, İzmir'de, Türkiye'de kadınların yalnız yürümeyeceklerini söyledi. Soyer şöyle konuştu: “İzmir bir kadın şehri ve kadınların haklarının en çok savunulduğu, kadınların en çok özgürlük yaşadığı bir kent olmaya da devam edecek. Onunla iftihar ediyoruz. Çünkü hak arayışında dimdik ayakta duruyor. Bakmayın ufak tefekliğine, çok güçlü bir kadın. Biz de hak arayışında sonuna kadar yanında olacağız” dedi.

Zeynep Çetinkaya da kendisini destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, “Ölmedim. İyiyim. Daha iyi olacağım” diye konuştu.

Adalet için adli yardım aracı devrede



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Barosu işbirliğiyle hayata geçirilen "İzmir İnsan Haklarının Başkenti Projesi" kapsamındaki adalet için adli yardım aracı hizmete alındı. Mobil aracın amacı hayatı boyunca hiçbir avukat yardımından yararlanamamış yurttaşlara, bu hizmeti ücretsiz sağlamak ve bu sayede onların hak kaybına uğramalarını engellemek. Adli yardım aracı, İzmir'in çeperinde yaşayan, ekonomik durumu güçsüz yurttaşlar başta olmak üzere tüm dezavantajlı gruplara kendi yaşadıkları mahallelerde hizmet verecek. Araçta nöbetçi avukatlar da bulunacak. Aracın görev yapacağı noktalar aylık olarak ilan edilecek ve İzmirliler kendi mahallelerinde adli yardım için ücretsiz avukat başvurularını yapabilecek.