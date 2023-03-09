Başkan Soyer Fuar İzmir’in ev sahipliği yaptığı dört fuarı ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Fuar İzmir’de yapılan HORECA Fair, HORECA EDT, Pack Fair Türkiye ve Food Fair Türkiye’yi ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde GL Platform tarafından 6 Mart’ta Fuar İzmir'de açılışı yapılan dört fuarı ziyaret etti. 4. Uluslararası Otel Restaurant, Cafe, Çamaşırhane Ekipmanları, Ağırlama ve Konaklama Teknolojileri Fuarı (HORECA Fair), Uluslararası Ev Dışı Tüketim Fuarı (HORECA EDT), Ambalajlama Paketleme Teknolojileri Fuarı (Pack Fair Türkiye) ve Gıda Ürünleri Fuarı’nın (Food Fair Türkiye) katılımcıları ve ziyaretçileriyle bir araya gelen Başkan Soyer, başarılı bir fuar diledi.



400 marka yer alıyor

Fuar İzmir'de düzenlenen 4 fuarın açılışı, deprem felaketi nedeniyle siyah kurdela ile yapılmıştı. Sektörün buluşma noktası fuarda otel tekstili, mobilyaları, ambalaj, gıda, mutfak, otel odası, çamaşırhane, restoran ürün ve ekipmanları, aydınlatma, güvenlik sistemleri, havuz ve aksesuarları, soğutma grupları, otel ve restoran yapı danışmanlık firmalarından oluşan yaklaşık 400 marka yer aldı. Fuar alanına 200 metrekarelik Dayanışma Mutfağı kuruldu. Dayanışma mutfağında, şefler kazanları İzmir’de misafir edilen depremzedeler için kaynattı. Türkiye Aşçılar Federasyonu üye dernekleri, gün boyunca kendi yörelerine özgü lezzetlerden seçkiler sundu. Bu sene ilk kez kurulan “Kemeraltı Sokağı” da fuara damga vurdu.