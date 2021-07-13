Başkan Soyer, Gediz nehrini inceleyecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kütahya ziyareti öncesinde kişisel twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Gediz Nehri'nin Kütahya’dan İzmir’e ulaşana kadar kirlendiğini belirten Soyer, "Halkımızın sağlığını ve Körfez'imizi tehdit etmesine seyirci kalmaya vicdanım razı değil. Bu sebeple Gediz Nehri boyunca incelemeler yapacak, Körfez’imizin ve nehrin temizliği için çözüm üreteceğiz. Gediz Nehri’nin Ergene, İzmir Körfezi’nin Marmara olmaması için yola çıkıyoruz" dedi.

HABEREKSPRES-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi Meclisi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşiminde "Körfez zehirleniyor, kirleniyor, diyoruz. Geçmişte yağmur suyu ve pis su kanalları ayrıştırılmadığı için birçok eksiklik olmuş, bir çok hata yapılmış ama eğer müsilaj denen musibet İzmir Körfezi'nde gözükmüyorsa bunda, bundan 20-25 sene önce yapılmış Büyük Kanal Projesi'nin payı var. Hala nereden zehirleniyor Körfez? Gediz'den... Benim şehir dışına gitmeme sinirlenen arkadaşlar var, evet Kütahya'ya gidiyorum. Murat Dağı'nın tepesinden, Gediz'in doğduğu yerden su içeceğim. Ondan sonra Gediz'in denize döküldüğü noktaya kadar da bürokrat arkadaşlarımla beraber gezeceğim. Bu benim işim mi? Çevre ve Şehircilik Bakanı mıyım? Hayır, ama buna seyirci kalmaya vicdanım razı değil. O zehir akmaya devam ediyorsa, ben Kütahya, Uşak, Manisa, belediyeleri ve bürokratlarıyla beraber çalışacağım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir şey sunacağım. Belki gözden kaçırdıkları, farkında olmadıkları çözüm önerileri getireceğim. Yapmayalım mı? Gediz, Ergene zehir akıyor. Bu gelen felaketler son 3-5 yılın sorunu değil. Yıllardır uygulanan yanlış politikaların sonucu" açıklamlarının ardından Kütahya ziyareti öncesinde kişisel twitter hesabından temiz Gediz, temiz Körfez, temiz İzmir hedefine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Arıtmada Avrupa'da birinciliğini hedefledi

"İzmir'i ve Körfez'i tüm güzelliğiyle hissedebilmek artık lüks olmamalı" diyen Başkan Soyer, şunları kaydetti:

"Bu güzel kenti doyasıya yaşayabilmek için mesai arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Geleceğe temiz bir doğa bırakmak için başladığımız bu serüvene gelin birlikte çıkalım.Yıllardır birçok sebeple kirlenen Körfez'imizin temizlenmesi için geçmiş başkan ve yöneticilerimiz samimiyetle mücadele etti. Biz de süreci hızlandırıp yüzülebilir Körfez hedefine çok kısa sürede ulaşmak, Güzelbahçe'deki mavi bayrağı iç körfezin her noktasına taşımak istiyoruz.Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve hizmet alanındaki hiçbir bölgeden Körfez’e atıksu deşarjı yapılmamaktadır. Bu ne demek? İleri biyolojik arıtma tesisimizden çıkan suyun kalitesi o kadar iyi ki Körfez'le bağlantı noktasında flamingolar yüzüyor.Bu konuda başarımızın göstergesi olarak ileri biyolojik yöntemle çalışan tesis sayısı ve arıtma kapasitesi açısından Türkiye’de ilk sırada olduğumuzu paylaşmak isterim. Büyüyen kent ve artan nüfusa paralel olarak bu alandaki yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yapımı süren ve planlanan projelerle birlikte kentteki atık su arıtma tesislerinin sayısını 2024 yılı sonuna kadar 68’den 93’e çıkaracağız. Hedefimiz arıtmada Avrupa’da birinci olmak.

Her şey İzmir için

Yine Körfez’imizin kirlenme sebeplerinden biri kentsel atıkların ve kanalizasyon sisteminin aşırı yağış kaynaklı taşması ve Körfez'e karışmasıdır. Bunu önlemek adına yağmur suyu hattı ayrıştırma çalışmaları yapıyoruz. Hedefimiz sel yaşanmayan güçlü bir altyapı oluşturmak. Bu kapsamda Bornova’da 30 km, Buca’da ilk etapta 15 kilometre, Gültepe’de 17 kilometre yağmur suyu hattının ihalesi yapıldı, imalatlarına başlandı.2021 yılı sonunda toplamda 273 km yağmur suyu hattının imalatına başlamış olacağız. Yağmur suyu hatları ile hem kanalizasyon sistemi rahatlayacak hem de kanala bağlı olan ızgaralardan gelen kokunun önüne geçilecek. Bu bölgelerdeki inşaatlardan dolayı yaşanan trafik sıkıntısı için de anlayışınıza sığınıyoruz. Her şey sizin için. İzmir için.Ayrıca Körfez’imizle ilgili sürekli olarak bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İZSU-TÜBİTAK işbirliğiyle oşinografik incelemeler yapıyor, su kalitesini ve mevsimsel değişimleri gözlemliyoruz.

Hedef: temiz Gediz, temiz Körfez, temiz İzmir

Şimdi ise sıra, Körfez’in en büyük kirlilik kaynaklarından birine geldi. Gediz Nehri.Kaynağından içme suyu olarak başlayan Gediz Nehri, Kütahya’dan İzmir’imize ulaşana kadar yerleşimler, sanayi bölgeleri, elektrik üretim santralleri, çöplükler ve yanlış tarım uygulamaları sebebiyle inanılmaz şekilde kirleniyor.Bu durum sadece Körfez’imizi kirletmekle kalmıyor. Gediz’in taşıdığı zehirli kimyasallar, yer altı su kaynaklarına karışıyor, kirli suyla yapılan tarım faaliyetiyle de sağlığımızı tehdit ediyor.“Gediz’in kirliliğinden size ne?” diyenler olabilir. Halkımızın sağlığını ve Körfez'imizi tehdit etmesine seyirci kalmaya vicdanım razı değil. Bu sebeple Gediz Nehri boyunca incelemeler yapacak, Körfez’imizin ve nehrin temizliği için çözüm üreteceğiz. Gediz Nehri’nin Ergene, İzmir Körfezi’nin Marmara olmaması için yola çıkıyoruz. Hedefimiz; temiz Gediz, temiz Körfez, temiz İzmir."