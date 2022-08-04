Başkan Soyer: “Gelecek yıl koku sorunu yaşanmayacak”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde devam eden yatırımları inceledi. Başkan Soyer, Körfez’deki temizlenme sürecini ve koku sorununu ortadan kaldıracak revizyon çalışmaları ile tesisin çamur depolama sahasında hayata geçirilen projeyi inceledikten sonra yaptığı açıklamada “Gelecek yıl İzmir’de böyle bir koku sorunu yaşanmayacak” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yüzülebilir Körfez” hedefi doğrultusunda açıkladığı yol haritasının en önemli adımlarından Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki revizyon çalışmalarını yerinde inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün doğayla uyumlu bir kent için 3 yılda hayata geçirdiği projelerin yanı sıra İzmir Körfezi’nin yeniden yüzülebilir hale gelmesi ve koku sorununa neden olan etmenlerin ortadan kaldırılması için oluşturduğu strateji kapsamında Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin revizyonuna başlandı.

Tesisin arıtma kalitesini ve kapasitesini artıracak çalışmaları inceleyen Başkan Soyer, İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ve İZSU bürokratlarından bilgi aldı.

20 yıllık çamur sahası doğaya kazandırılıyor

Başkan Tunç Soyer ilk olarak İZSU Atıksu Arıtma Kontrol Merkezi’ne geldi. Merkezde yapılan takiplerin, sudaki oksijen miktarı ve yenileme çalışmalarıyla elde edilen verileri inceleyen Başkan Soyer daha sonra 1 Temmuz’dan itibaren döküme kapatılan çamur depolama sahasına geçti. Başkan Soyer koku sorunun önemli kaynaklarından biri olan sahadaki rehabilitasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 1 milyon m² büyüklüğündeki alana yayılan çamur sahasının iyileştirme projesinin ardından yeşil alan olarak kente kazandırılması için yürütülen çalışmalardan dolayı İZSU ekibini tebrik etti. Başkan Soyer, sonra da tesisin fazlarında yürütülen bakım ve onarım çalışmalarını denetledi. Başkan Soyer son olarak atık su kanalının Körfez’le buluştuğu alana giderek deşarj noktasında yapılacak değişiklikler hakkında bilgi aldı.

“HİM’e gelen şikayetlerde ciddi azalma var”

Tesisteki incelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Soyer, “Bu sene İzmir’de nisan, mayıs aylarında yoğun bir koku yaşandı. O günden beri de bir yandan akut sorunları çözecek ve bu koku meselesini en hızlı şekilde çözüme kavuşturacak girişimlerde bulunduk. Bir yandan da oluşturduğumuz kriz masasıyla, orta ve uzun vadede yapılacak koku master planının ilkelerini, takvimini oluşturmaya çalıştık. Hem Çevre Mühendisleri Odası hem de çok kıymetli akademisyenlerimizle birlikte bu çalışmalarımız devam ediyor. Nisan, mayıs aylarından sonra Hemşehri İletişim Merkezi’mize (HİM) gelen şikayetlerin oranında ciddi bir düşüş var. Bu da şu ana kadar alınmış olan tedbirler ve hızlı çözümler vesilesiyle oldu” şeklinde konuştu.

“Gelecek yıl İzmir’de böyle bir koku sorunu yaşanmayacak”

İzmir’in koku sorunun tarihe karışması için köklü yatırımların yapıldığını ifade eden Başkan Soyer, “Birçok başlıkta çalışmalarımız var. Bir yandan en az 180 milyon civarında 3 fazın restorasyonu için kaynak ayırıyoruz. Bunun dışında 4’üncü faz için de ayrı bir kaynak ayrılacak. Bugüne kadar tesis yapıldığından beri yaklaşık 2 buçuk milyon metreküp çamur giderilmesi ve tekrar doğaya kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar var. Deşarj ağzının temizlenmesiyle ilgili çalışmalar var. Çok başlıklı çalışmalar var. İzmir’e helal olsun; sonuçta bunları yapacağız. İZSU Genel Müdürümüz başta olmak üzere genel müdür yardımcılarımız, daire başkanlarımız, müdürlerimiz ve tüm İZSU personeli sorumluluğunun farkında. Gecelerini gündüzlerine katarak çalışma içindeler. Çok hızlı da sonuç almaya başladık. Hakikaten arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu kadar kısa sürede bu kadar iyi çözümler üretilmiş olmasından çok mutluyum. En azından şu sözü vermek isterim, gelecek yıl İzmir’de böyle bir koku sorunu yaşanmayacak” ifadelerini kullandı.

Çiğli Artıma Tesisi’nde A’dan Z’ye revizyon

İZSU Genel Müdürlüğü ilk etapta günlük 604 bin 800 metreküp kapasiteye sahip tesisin çamur ünitesinde iyileştirme yapıyor. Havalandırma havuzlarındaki oksijen ihtiyacının karşılanması için modüler difüzör sistemler kuruluyor. Tesisin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ise ileri biyolojik havuzlar ve buna bağlı ünitelerinde, kapaklar, vanalar, difüzörler, blowerlar, iletim hatları, altyapı, mikserler ve pompalar baştan aşağı elden geçirilerek yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında yıllara bağlı oluşan yıpranmalar giderilirken arıtma suyunun kalitesinde ve tesisin verimliliğinde artış sağlanacak.

Çamur sahaları rehabilite ediliyor



İZSU’nun çalışmaları doğrultusunda koku sorunun nedenlerinden birisi olan ve 1 Temmuz’da döküme kapatılan çamur sahalarında rehabilite çalışmalarına hız katıldı. Projenin orijinal tasarımında olduğu gibi çıkan çamurun lisanslı tesislerde bertaraf edilmesi uygulamasına geçildi. Sahada birikmiş çamurun bertarafı içinse İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile ortak bir proje yürütülüyor. Yıl sonunda uygulamaya başlayacak çalışma İzmir’in koku kaynaklarından birini tümüyle ortadan kaldıracak.

Tesisin arıtılmış sularının geri kazanımı ve iletim hatlarının fizibilitesinin tamamlanmasının ardından geri kazanılacak su, doğayla uyumlu bir kentin sürdürülebilir adımlarından birisini oluşturacak. İlk etapta tesisten geri kazanılacak yaklaşık 80 milyon metreküp suyun kentsel yeşil alan sulamasında, Menemen Ovası’nda tarımsal sulamada, Gediz deltası sulak alanında ise çevresel fayda amacıyla kullanılması hedefleniyor. Bu kapsamda uygulama projelerinin hazırlanması etabına geçildi.

Öte yandan İZSU Genel Müdürlüğü’nün Körfez için atacağı önemli adımlardan biri de Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin deşarj noktasını değiştirmek olacak. Hazırlanan bilimsel raporlar doğrultusunda tesisten çıkan suların iç Körfez yerine orta Körfez’e taşınması iç Körfez’deki sığlaşmayı engelleyecek.