Başkan Soyer Gölmarmara için ilk adımı attı!

“Temiz Gediz, Temiz Körfez” sloganıyla çıktığı havza turunda Gölmarmara Sulak Alanı’nda yurttaşların kuraklık çığlığını dinleyerek “Buna seyirci kalmayacağım” sözünü veren Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gölmarmara Gölü’ne hayat vermek için ilk adımı attı. Başkan Soyer, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’ne yazı yazarak göle bu yıl içinde bir milyon metreküp su vermek için başvuru yaptı

İzmir Körfezi'ne akan Gediz Nehri’ndeki kirlilik kaynaklarını tespit etmek için “Temiz Gediz Temiz Körfez” sloganıyla çıktığı 4 günlük havza gezisi sırasında Gölmarmara Gölü’nde incelemelerde bulunan ve yaşanan kuraklık karşısında büyük üzüntü duyan Ege Belediyeler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den göle hayat verecek hamle geldi. Başkan Soyer, acil olarak bu yıl içinde Gördes Barajı’ndan 1 milyon metreküp can suyu vererek gölün kurumasının önüne geçmek için DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’ne yazı yazdı.

Gölü kurutmayacağız



Havza gezisi sırasında göldeki kuraklıktan dolayı mağduriyet yaşayan köylülerle konuştuğunu hatırlatan Başkan Soyer, “Burası 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göl kurumadan önce pek çok kişi geçimini buradan balıkçılıkla sağlıyordu. Gezimiz sırasında bu vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların dertlerini dinledik. İzmir'e su veren Gördes Barajı'nın köye çok yakın olduğu halde buraya su verilmiyordu. Onlara İzmir'e döner dönmez bununla ilgili ne gerekiyorsa yapacağım. İçiniz rahat olsun. Buna seyirci kalmayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen fedakarlığı yapacağız’ demiştim. Gediz’i kurtarmak için hazırladığımız 12 maddelik deklarasyonda Gölmarmara Gölü’nü kurtarmak için neler yapılabileceğini belirledik. İzmir'e su veren Gördes Barajı'nın köye çok yakın olmasına rağmen buraya su verilebileceğini tespit ettik. Her geçen gün gölün aleyhine işliyor. Hemen harekete geçerek göldeki doğal yaşamın korunması amacıyla Gördes Barajı’ndan göle su vermek istiyoruz. Bunun için DSİ’ye başvurarak izin talep ettik. Gölü kurutmamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

1 milyon metreküp can suyu



Başkan Soyer, 30 Temmuz’da DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’ne yazdığı yazıda şu görüşlere yer verdi: “İdaremiz Gördes Barajı’ndan İzmir kentine günde ortalama 170 bin metreküp su temin etmektedir. 29 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Gördes Barajı’nda 28 milyon metreküp kullanılabilir su bulunmaktadır. Bu haliyle barajdaki buharlaşmalar da dahil edilerek yapılan hesaplarda, İzmir kentinin Gördes Barajı’ndan en fazla 3 ay süre ile su alabileceği öngörülmektedir. Yaşanan küresel iklim değişikliği nedeni ile bu yıl Gölmarmara bölgesinde ciddi kuraklık yaşanmaktadır. Yöredeki doğal yaşamın korunması ve sürdürülmesi, endemik canlı türlerinin yaşamlarının devam etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle tarımsal su kullanımı hariç sadece Gölmarmara gölündeki doğal yaşamın korunması amacıyla göle bu yıl içinde toplamda 1 milyon metreküp can suyunun ivedilikle Gördes Barajı’ndan verilmesi hususunda gereğini rica ederim.”

Bu suya ihtiyacımız var



Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı (GEMA) Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gördes Barajı’ndan vereceği suyun Gölmarmara Gölü’nün kurtarılması için çok önemli bir adım olacağını belirterek, “Son üç-dört yıldır göl kurudu. Balıkçılık faaliyetleri kalmadı. Yakında kuşlar da, hiçbir canlı kalmayacak. Su gelmezse hayat olmaz. Başkanımız Tunç Soyer’in bu girişimi bizi çok sevindirdi” diye konuştu.

Ellerinde dövizlerle karşılamışlardı



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gediz Havzası turunda Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi yetkililerinden bilgi almış, Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Köyü sakinleriyle buluşmuştu. Göldeki kuraklıktan dolayı mağduriyet yaşayan köylüler, Başkan Soyer'i ellerinde “Su yoksa hayat yok, toprak yoksa su yok, ağaç yoksa toprak yok, su yoksa insan yok”, “Balıkların kaçacak başka yeri yok”, “Binlerce kuş ve balığın çığlığına ses verin” yazılı dövizlerle karşılamıştı.