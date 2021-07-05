Başkan Soyer: “Gücümüzü birleştirirsek bu gidişi tersine çevirebiliriz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Burdur ziyaretinin sonunda yaptığı basın açıklamasında “Küçük üreticinin toprağında kalması ve su kaynaklarının korunması için her zaman işbirliğine hazırız. Burdur’a da bu konuda destek vereceğiz. Gücümüzü birleştirirsek bu gidişi tersine çevirebilir, düzeltebiliriz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Burdur ziyaretinin sonunda Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile ortak basın açıklaması yaptı. İzmir’de hayata geçirilen “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu çerçevesinde iki kent arasında yapılacak işbirliğine dikkat çekilen toplantıda su kaynaklarının korunmasıyla ilgili ortak bakış açısı da dile getirildi. Başkan Tunç Soyer daha iyi bir gelecek için kentler arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek “Dayanışma bir tarafın bir tarafa lütuf yapması değildir. Dayanışma her iki tarafın da birbirine ilham vermesi, katkı vermesi anlamına gelir. Burdur ve İzmir belediye başkanları olarak dayanışmaya bu noktadan bakıyoruz” dedi. Burdur Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları yerinde gördüğünü ve gurur duyduğunu belirten Başkan Soyer, “Burdur’da olmamızın bir diğer sebebi de kuraklık ve tarım meselesiydi. Bu cennet parçasında bir yandan içimiz açılıyor bir yandan da içimiz parçalanıyor. Burdur göllerindeki su çekilmeleri üzüntü verici. Bu göllerin kurumasının nedeni yanlış tarım politikaları ve bilimsellikten uzak çözümler. Siz kullanılabilir suyun fazlasını yeraltından çeker, gölleri besleyen nehirlerin üzerine gölet yaparsanız sonuç bu olur. O göletler de elbette bir süre sonra su tutamaz hale gelir” dedi.

Atalık tohum vurgusu



İzmir’de “Başkan Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla hayata geçirdikleri İzmir Tarımı modeliyle ilgili Burdur’a da destek vereceklerini söyleyen Soyer, “İzmir Tarımı kuraklık ve yoksullukla mücadeleyi esas alıyor. En önemlisi de su kaynaklarının korunmasını merkezine alıyor. Doğayla uyumlu ürün deseni planlaması, kooperatiflerin desteklenmesi başta olmak üzere yeni bir tarım anlayışını esas alıyor. Örneğin bir ay önce atalık tohum olan yem bitkisi saz çavdarının hasadını yaptık. 1,5-2 metreye kadar başaklar olmuş. Tam bir saman fabrikası. Hiç su vermeden yetiştirildi. Böyle atalık tohumlarımız varken biz saman ithal ediyoruz. Yeter ki biz atalık tohumlarımıza dönelim, doğayla uyumlu ürün deseni planlaması yapalım. Çünkü küçük üreticinin üretmeye devam etmesi gerek. Aynı şekilde su kaynaklarımızı korumak zorundayız. Gücümüzü birleştirirsek bunların hepsini yapabilir, bu gidişi tersine çevirebilir, düzeltebiliriz” dedi.

Tarımı tarladan sofraya tüm aşamalarıyla ele aldıklarını belirten Soyer, “İzmir Sasalı’da İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’ni kurduk. Burada küçük üreticinin ihracat yapar konuma gelmesi için çalışmalar yürütülüyor. Ambalaj tasarlamaktan ürünün nereye ihraç edileceğine kadar üreticimize destek veriyoruz. Küçük üreticimizi piyasada rekabet eder hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

Farklı bir belediyecilik anlayışı



Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise Başkan Soyer’e Burdur’a geldiği için bir kez daha teşekkür ederek “Başkan Soyer’in tecrübe ve öngörülerinden yararlanmak istedik. Dün beraber iyi bir çalışma yaparak, Burdur’da ne yapılabilir üzerine kafa yorduk. Eskiden bizim ölçeğimizdeki kentler büyükşehirlerden iş makinesi talep ederdi. Artık farklı bir belediyecilik anlayışıyla deneyim paylaşımını esas alıyoruz. Büyükşehirlerin bilgi birikimini kendi ölçeğimizde nasıl uygulayabiliriz üzerine çalışıyoruz” dedi.

”CHP Burdur İl Başkanı “Belediye başkanlarımızın birlikte çalışma anlayışı bize, gerçekten partimize güç veriyor. İzmir Büyükşehir Bakanı Tunç Soyer kentimizi onurlandırdı, bize güç verdi.”