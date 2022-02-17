Başkan Soyer: Gün barışı büyütme günüdür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Barış İçin Belediye Buluşmaları’nın Foça’daki etkinliğine katıldı. Yaptığı çalışmalarla dönemine iz bırakan belediye başkanlarıyla bir araya gelen Soyer, siyasetin toplumdaki kutuplaşmayı giderek arttırdığını ifade ederek “Gün barışı büyütme günüdür” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Barış ve İletişim Derneği tarafından düzenlenen “Barış İçin Belediye Buluşmaları”na katıldı. Foça Reha Midilli Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte, yaptığı çalışmalarla dönemine iz bırakan belediye başkanları bir araya geldi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Tunç Soyer, sözlerine geçmiş dönem belediye başkanlarını selamlayarak başladı. Soyer, “Barış belediyeciliği sözcüğü birçoğumuz için yeni bir sözcük olabilir. Ancak barış belediyeciliğinin altını kaldırdığınız zaman hak, hukuk, adalet, sosyal demokrasi gibi birçok şey bulabilirsiniz. Bu etkinlik dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği çok boyutlu ve katmanlı krizleri düşündüğümüzde büyük önem kazanıyor. Toplumumuz son yıllarda kutuplaştırma politikalarıyla farklı mahallelere bölünmüş durumda. Yanlışa yanlış diyenin, hakkını almak için ses yükseltenlerin sesi bastırılıyor. Yaratılan bu siyasi iklim, toplumsal barışı oldukça zedeledi. Oysa barış ne zalim iktidarların ne de köhneleşmiş ideolojilerin tasarrufuna bırakılmayacak kadar değerlidir. Dünyada ve ülkemizde insanlar bu çoklu krizlerden çıkış yolunun dayanışmayı büyütmek, demokrasiyi güçlendirmek ve barış umudunu çoğaltmak olduğunu görüyor” ifadelerini kullandı.

Ortak değerlere vurgu

Barış ve kardeşlik ortamının güçlendirilmesinde yerel yönetimlerin ve kentlerin önemine dikkat çeken Başkan Soyer, “Bizler Ege’nin iki yakasındaki kardeş halkız. Coğrafi yakınlığın çok ötesinde köklü bağlara sahibiz. Biz, Akdeniz ve Anadolu’nun çok sesli, çok renkli toplumsal yapısının vücut bulmuş haliyiz. Aramızdaki barışı kalıcılaştırmanın yolu ortak değerlere tutunmaktan ve dayanışmamızı büyütmekten geçiyor. Tıpkı İzmir’in yüzlerce yıldır yaptığı gibi… Gün barışı büyütme günü. Barışa, demokrasiye, adalete tutunacağımız zaman tam da şimdi. Çünkü yaşadığımız toplumsal ve ekonomik sorunları ancak barış zemininde çözebiliriz” şeklinde konuştu.

“Baskılara rağmen çok önemli işler yaptılar”

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise destekleri için Başkan Tunç Soyer ve 1989-1999 yılları arasında Foça Belediye Başkanlığı yapmış Nihat Dirim’e teşekkür ederek “Bizim görevimiz, bu kentin tarihiyle, insanıyla, geleceğiyle ve tüm canlılarıyla barış içinde yaşamasını sağlamak olmalıdır” dedi.

Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Bülent Tanık da barış belediyeciliğinin tarihsel gelişimi hakkında konuşarak “Geçen yıllarda İzmir’in yaşadığı felaketler belediyeler olmasa ne yapardık dedirtecek boyuttaydı. Tüm baskı ve ambargolara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tüm afet ve felaketlerin başarıyla göğüslenmesinde, yokluk ve yoksullukla mücadelede çok önemli işler yaptı” ifadelerini kullandı.

Barış Belediyeciliği Emek Ödülü Foça’nın unutulmaz başkanı Dirim’e verildi

Konuşmaların ardından Barış Belediyeciliği Emek Ödülü Foça Belediyesi Eski Dönem Belediye Başkanı Nihat Dirim’e verildi. Dirim'e ödülünü Dikili Eski Belediye Başkanı Osman Özgüven takdim etti. 10 yıllık başkanlık döneminde Foça’nın çevre mücadelesinden katılımcı yönetime kadar yaptığı projeler hakkında bilgi veren Nihat Dirim, “Barış belediyeciliğinin üç temel halkası var. Başkanlık dönemimizde şeffaflığa öncelik verdik. Belediye meclis üyeleri katılım ve şeffaflığın temel taşı haline geldi. İkinci halkada proje bazında halkın katılımını sağladık. Üçüncü halka ise kentin sorunlarının çözümünü öncelik edinmemizdi” dedi.

Ege’nin iki yakasından barış mesajları

Etkinlikte gazeteci Şevki Avcı’nın “Saydam Gösterisi” ile Ege’de Birlikte Var Olma ve İletişim Derneği (SİNİPARKSİ) Başkanı Stratis Pallis ve Palea Fokea Eski Belediye Başkan Yardımcısı Zacharo Francheskos’un video mesajları yayınlandı. Ardından Zeynep Altıok Akatlı’nın moderatörlüğünde “Foça Barış Belediyeciliği 1989-1999” paneline geçildi. Panele Bayındırlık Eski Bakanı Halil Çulhaoğlu, PEN Türkiye Yazarlar Derneği Başkanı Zeynep Oral ve Sualtı Araştırmaları Derneği Başkanı Yalçın Savaş konuşmacı olarak katıldı.

Kimler katıldı?

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz, İYİ Parti Foça İlçe Başkanı Ertuğrul Karanfil, CHP Parti Meclisi Eski Üyesi Umut Tekin, CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Eski Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, SHP Genel Sekreteri ve Bayındırlık Eski Bakanı Halil Çulhaoğlu, Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı ve Çankaya Eski Dönem Belediye Başkanı Bülent Tanık, Foça Eski Dönem Belediye Başkanı Nihat Dirim, Dikili Eski Dönem Belediye Başkanı Osman Özgüven, Seyrek Eski Dönem Belediye Başkanı Nurgül Uçar, Bergama Eski Dönem Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Didim Eski Dönem Belediye Başkanı Mehmet Soysalan, PEN Türkiye Yazarlar Derneği Başkanı Zeynep Oral, Sualtı Araştırmaları Derneği Başkanı Yalçın Savaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerel paydaşlar, akademisyenler ve çok sayıda yurttaş katıldı.