Başkan Soyer: Güzel ve güneşli günler çok yakın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı. Başkan Soyer beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptığı mesajında “Güzel, güneşli günlerin çok yakın olduğu inancıyla herkesi sevgiyle kucaklıyorum” dedi

Başkan Tunç Soyer’in bayram mesajı şöyle:

“Sevgili hemşerilerim,



Bir bayramı daha birlik, beraberlik ve umutla karşılıyoruz. Tüm zorlukların üstesinden gelmemizi sağlayan bu duygularla yine birbirimize tutunuyor, birlikte güçleniyoruz.



Kadim kültürümüzün öğrettiği gibi paylaşmayı ödev sayıyor, Kurban Bayramı’nı yine birlik ve dayanışmayla kutluyoruz.



Güzel, güneşli günlerin çok yakın olduğu inancıyla herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Büyüklerimin ellerinden, çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum.



Bayramın hepimize barış, refah ve neşe getirmesini diliyorum.

Nice sağlıklı, güzel bayramlara… hep birlikte…