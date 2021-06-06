Başkan Soyer hem koştu, hem metroyu inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yüzde 76’lık kısmı tamamlanan Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattında incelemelerde bulunmak üzere yeraltına indi. Tünelin bir ucundan diğerine koşarak ulaşan Başkan Soyer, “Son gelişimizde tünelin ucundaki ışığı gördüğümüzü söylemiştik. Bu kez gerçekten o ışığı aşağıdan görmek istedim” dedi

Sürdürülebilir ulaşımda raylı sistemin önemini her fırsatta vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattında incelemelerde bulundu. Sabah koşusunu hattın tamamlanmış kısmında yapan Başkan Soyer, hattaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını duyurmak için böyle bir etkinlik yaptığını dile getirerek, “Son gelişimizde tünelin ucundaki ışığı gördüğümüzü söylemiştik. Bu kez gerçekten o ışığı aşağıdan görmek istedim” dedi.

Başkan Soyer pandemiye ve şehrin son iki yılda yaşadığı doğal afetlere rağmen çalışmaları aralıksız süren hatta sabah 07.00’de indi. Balçova'da iki tünelin birleştiği kısımda koşan ve hattaki çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Soyer, şöyle konuştu: “Buraya emek veren herkesle gurur duyuyorum. 24 saat kesintisiz olarak çalıştılar. Ne pandemi koşulları ne de yaşanan doğal afetler onları durdurdu. Ara vermeden çalışmaya devam ettiler. Bundan sonra istasyonların yapım süreci var. En geç bir buçuk yıl içerisinde çalışmalar tamamlanmış olacak ve İzmir halkına kesintisiz metro hizmeti sunmaya başlayacağız.”



Raylı sistem ağı 186,5 kilometreye çıkacak

Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının yüzde 76'sı tamamlandı. Hatta toplamda 13 bin metre tünel açıldı. Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu yönündeki ilk tünelde kazı çalışmaları tamamlandı. 7,2 kilometrelik Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı 7 istasyondan oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi, bu hatla birlikte hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısını 24’e, raylı sistemin uzunluğunu da 186,5 kilometreye ulaştırmış olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bornova EVKA-3’ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığı’na kadar aktarmasız gidebilecek.