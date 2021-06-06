EVİNDE YİNE DÜŞTÜ!
EVİNDE YİNE DÜŞTÜ!
0
İKİ TREN ÇARPIŞTI: 38 ÖLÜ!
İKİ TREN ÇARPIŞTI: 38 ÖLÜ!
0
TRUMP'A FACEBOOK DARBESİ!
TRUMP'A FACEBOOK DARBESİ!
0
ÖNCE TEMİZLİK SONRA KUTLAMA
ÖNCE TEMİZLİK SONRA KUTLAMA
0

Başkan Soyer hem koştu, hem metroyu inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yüzde 76’lık kısmı tamamlanan Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattında incelemelerde bulunmak üzere yeraltına indi. Tünelin bir ucundan diğerine koşarak ulaşan Başkan Soyer, “Son gelişimizde tünelin ucundaki ışığı gördüğümüzü söylemiştik. Bu kez gerçekten o ışığı aşağıdan görmek istedim” dedi

Başkan Soyer hem koştu, hem metroyu inceledi
06 Haziran 2021 Pazar 13:27

Sürdürülebilir ulaşımda raylı sistemin önemini her fırsatta vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattında incelemelerde bulundu. Sabah koşusunu hattın tamamlanmış kısmında yapan Başkan Soyer, hattaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını duyurmak için böyle bir etkinlik yaptığını dile getirerek, “Son gelişimizde tünelin ucundaki ışığı gördüğümüzü söylemiştik. Bu kez gerçekten o ışığı aşağıdan görmek istedim” dedi.

Başkan Soyer pandemiye ve şehrin son iki yılda yaşadığı doğal afetlere rağmen çalışmaları aralıksız süren hatta sabah 07.00’de indi. Balçova'da iki tünelin birleştiği kısımda koşan ve hattaki çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Soyer, şöyle konuştu: “Buraya emek veren herkesle gurur duyuyorum. 24 saat kesintisiz olarak çalıştılar. Ne pandemi koşulları ne de yaşanan doğal afetler onları durdurdu. Ara vermeden çalışmaya devam ettiler. Bundan sonra istasyonların yapım süreci var. En geç bir buçuk yıl içerisinde çalışmalar tamamlanmış olacak ve İzmir halkına kesintisiz metro hizmeti sunmaya başlayacağız.”
 

Raylı sistem ağı 186,5 kilometreye çıkacak

Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının yüzde 76'sı tamamlandı. Hatta toplamda 13 bin metre tünel açıldı. Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu yönündeki ilk tünelde kazı çalışmaları tamamlandı. 7,2 kilometrelik Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı 7 istasyondan oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi, bu hatla birlikte hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısını 24’e, raylı sistemin uzunluğunu da 186,5 kilometreye ulaştırmış olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bornova EVKA-3’ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığı’na kadar aktarmasız gidebilecek.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #metro koşusu
Önceki Haber
Bakan Selçuk'tan bütün öğretmenler için aşı açıklaması
Sonraki Haber
Karşıyaka'ya 'Macera Park' geliyor
İzmir itfaiyesindeki skandal olaya karışan kadınlar açıklama yaptı
İzmir itfaiyesindeki skandal olaya karışan kadınlar açıklama yaptı
0
Çiğli Belediyesi'nin geliri yüzde 22 arttı!
Çiğli Belediyesi'nin geliri yüzde 22 arttı!
0
Karaburun'da Başkan isyan etti: İçki karalamasında bıktık usandık!
Karaburun'da Başkan isyan etti: İçki karalamasında bıktık usandık!
0
Nostaljik Bergama Vapuru Körfez turlarına hazır
Nostaljik Bergama Vapuru Körfez turlarına hazır
0
2 kızı yurt dışına kaçırılan baba isyan etti: Onlar benim her şeyimdi
2 kızı yurt dışına kaçırılan baba isyan etti: Onlar benim her şeyimdi
0
İzmir'de mevsimlik işçiler aşılanıyor
İzmir'de mevsimlik işçiler aşılanıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.