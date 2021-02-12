Başkan Soyer, hortumda zarar gören yerleri inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oranile birlikte hortumda zarar gören evlerde incelemelerde bulunup, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti

İzmir’de dün akşam meydana gelen ve Çeşme Alaçatı Port bölgesini etkileyen hortumda 16 kişi yaralandı. Hortum nedeniyle şantiyedeki konteynerler ve vinç direği devrildi, civardaki evlerin çatıları uçtu, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi çok sayıda ekip yönlendirerek çalışmalara destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin turizm cenneti Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde büyük zarara neden olan hortum faciasının ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Başkan Soyer olay yerinde

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Tunç Soyer, “Kısacık bir sürede büyük bir felaket yaşandı. Gördüğümüz tablo çok üzücü ve felaketin boyutlarını da gösteriyor” dedi. Doğanın tahrip edildiği için dengesinin bozulduğuna da değinen Soyer, yaraları saracaklarını belirtti. Kentin bir hafta önce sel felaketi yaşadığını, ardından ise hortumun yerleşim yerlerini etkilediğini belirten Başkan Soyer, “Çatılar büyük ölçüde uçmuş vaziyette. Araçlar büyük zarar görmüş” diye konuştu.

“Doğa herkese ağzının payını veriyor”

Bu manzaraların hep uzak Doğu ülkelerinde, Latin Amerika'da yaşandığına tanık olduklarını şimdi ise aynı olumsuzlukların İzmir'de de meydana geldiğini ifade eden Başkan Soyer, “Demek ki iklim değişikliği dediğimiz şey, doğa felaketleri ve afetleri bize o kadar uzak değilmiş. Bunu da gördük. Doğanın dengesini bozdukça, onun üzerinde bir güç olduğumu zannettikçe biz, doğa da herkese ağzının payını veriyor. Gerçekten çok üzücü. Bizim doğa ile daha uyumlu ve doğayı koruyan bir yaşam tarzını ve yönetimi mutlaka çok fazla önemsememiz gerekiyor” diye konuştu.

“Yurttaşlarımızın yanlarında olacağız”

Felaketin yaralarını sarmak için Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile inceleme yaptıklarını kaydeden Soyer şunları söyledi: “Sokağa çıkma yasağı nedeniyle anlaşılan vatandaşlar dışarıda olmadığı için de ucuz atlatıldı. Uçan kiremitlerin insanlara çok daha fazla zarar vermesi mümkün olabilirdi. En azından bu yaşanmadı. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yanlarında olacağız. İhtiyaçları neyse, uğradıkları hasar neyse yardımcı olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince yaraları saracağız.”

Dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

İzmir’de dün gece hortumun ardından önce Yarımada bölgesinde Güzelbahçe ve Urla ilçelerini etkileyen yoğun dolu yağışı da görüldü, dolu ilerleyen saatlerde Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde etkili oldu. Kanal sistemlerini tıkayan dolu parçaları nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar yaşandı. Ataşehir, Şirintepe, Balatçık, Küçükçiğli, Evka 5, Donanmacı, Yalı, Cumhuriyet ve Zübeyde Hanım mahallelerinde su baskınlarına anında müdahale edildi. Dolu sırasında kapanan Çiğli Tuzla altgeçidi kısa sürede trafiğe açıldı.

Şiddetli fırtına nedeniyle kentin birçok bölgesinde de çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi gelen tüm ihbarları değerlendirerek gece boyunca sorunlara müdahale etti.