Başkan Soyer: İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ni düzenlemek boynumuzun borcu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “Geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz” sloganı ile düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hazırlıklarının ikinci aşamasının ilk uzman toplantısı yapıldı. “Birbirimizden Razıyız” başlıklı toplantının ardından basın açıklaması yapan Başkan Tunç Soyer, “Kuruluşun ve kuruluşun kenti İzmir'de İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ni yapmak İzmir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin boynunun borcudur” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin hazırlık toplantıları devam ediyor. 10 Ağustos ve 1 Aralık 2022 tarihleri arasındaki kongrenin ilk aşamasını oluşturan Paydaş Buluşmaları’nın ardından, ikinci aşamada uzman toplantılarının ilki “Birbirimizden Razıyız” başlığıyla yapıldı. Aziz Vukolos Kilisesi’ndeki toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer toplantı sonrası yaptığı açıklamada Ağustos ayından bu yana sürdürdükleri görüşmelerde ortaya çıkan ilkeler ve kararları bugün ilk kez uzmanlar, akademisyenler ile masaya yatırdıklarını söyledi. Başkan Soyer, “Yapılan şey aslında şu; bir akademik çerçeveye veya bir kavramsallaştırmaya ihtiyaç duyan tüm kararlar, ilkeler burada ortak akılla, farklılıklar üzerinden müzakere edildi. Bunlar 15-21 Şubat tarihleri arasında yapılacak kongreye daha olgunlaşmış, tamamlanmış metinler olarak taşınabilecek” dedi.

Ortak akıl vurgusu

Büyük bir heyecan taşıdıklarını da ifade eden Başkan Soyer, “Çünkü İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, geleceğe ışık tutacak. Cumhuriyetin yüzüncü yılı tamamlandıktan sonra açılan yeni yüzyılda geleceği aydınlatacak kararlar olsun istiyoruz. Yüzyıl önce atalarımız gibi büyük bir özgüven ve büyük bir umutla o yüzyılın şekillenmesi için bir araya gelmişler. Ve ortak akılla, ortak kararlar almışlar. Birçok şey İktisat Kongresi’nden sonra yapılmış. İktisat politikalarını belirleyen bu toplantılar tamamen sivil inisiyatif olarak ortaya çıkmış. O zaman da Ankara'da meclis var ama Mustafa Kemal Atatürk bu kararları o meclise bırakmamış. Ve Türkiye'nin her yerinden bin 135 delegenin bir araya gelmesiyle ortak kararlar alınmasına imkan vermiş. Bugün bizim yaptığımız şey de budur” diye konuştu.



“Daha iyisini hak ediyoruz”



Başkan Soyer, İzmir'in kurtuluşun ve kuruluşun şehri olarak bu sorumluluğu omuzlarında taşıyan bir kent olduğunu ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti: “İkinci Yüzyılın İktisat kongresini yapmak İzmir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin boynunun borcudur. Bunun gereğini yapmaya çalışıyoruz. Ensemizi karartmıyoruz. Bizim çok büyük bir umudumuz var. Bu güzelim topraklarda, dünyanın en güzel iklim kuşağında ve dünyanın en güzel medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bu coğrafyada, insanlarımızın çok daha iyisini hak ettiğini biliyoruz. Bunu sağlayacak çalışmaları el birliği ile yürütmeye devam edeceğiz.”

Katılımcılar ne dedi?

Türkiye'ye yol gösterecek



Toplantıya katılan isimler de çalışma hakkında görüşlerini paylaştı. Magma Dergisi Editörü Kemal Tayfur, yüz yıl sonra böyle bir toplantının düzenlenmesi ve gelecek yüzyılın ekonomik politikalarının belirlenmesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Kemal Tayfur, “Toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek, kendi meselelerini toplumun yararları doğrultusunda tartışmaları çok kıymetli. Bunun İzmir ölçeğinden çıkıp Türkiye'ye yayılması gerekiyor. İzmir geçen yüzyılın başında olduğu gibi bu yüzyılın başında da Türkiye'ye yeni bir yol gösterebilir. Burada alınacak kararlar özellikle ülkede çalışan kesimler açısından çok önemli olacak diye düşünüyorum. Yaklaşık 50 yıldır unutulmuş kesimlerden söz ediyoruz. Bu kesimlerin hakları, çıkarları doğrultusunda alınacak kararlar, etkili bir şekilde topluma yansıtılabilirse, yararlı sonuçlar çıkacaktır” dedi.

“Bizim gibi düşünmeyen insanlarla aynı masada olmak önemli”

Dr. Itır Akdoğan ise yeni bir yüzyıla girerken ikinci yüzyılın kongresinin düzenlenmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bir çok sorunla karşı karşıyayız. Türkiye ve dünya çok farklı bir yere gidiyor. Kalkınmayı demokrasi referansı ile yapacaksak, bizim gibi düşünmeyen insanların da bulunduğu masada buluşmamız çok önemli. Burada alınacak kararlar ikinci yüzyıl için kilit rol oynayacak” diye konuştu.

“Farklı kesimlerin ortak amaç için çalışması özlediğimiz bir tablo”

Dr. Ali Ercan Özgür de şunları söyledi: “Gelecek yüzyıla bakarken, ekonomi politikalarına yön vermek, fikir vermek, bunu da çeşitli deneyime sahip farklı sektörlerden gelen insanlarla yapmak hem zenginlik hem de geleceğe umutla bakma açısından çok önemli. Birbirinden farklı ideolojilerin bir araya gelerek ortak bir amaç için çalışması özlediğimiz bir tablo. İzmir'de bunun olması da harika.”

“Farkındalık yaratabilmek için katılmak istedim”



Yeni bir dünyanın yeni bir Türkiye'nin tam da eşiğinde olunduğunu ifade eden Elbruz Umut Aksoy da, “O nedenle İzmir İktisat Kongresi'ni bu anlamda çok önemli buluyoruz. İktisat hayatın tam da merkezinde. Bu kongreye gelme amacım iktisadın temel bir yapısı olan insanı ve beyin göçünü konuşmak. Bugün görmezden gelsek de farkında olmasak da inanılmaz bir beyin göçü oluyor. Türkiye'nin okumuş, aydın, üniversiteli genç kitlesi 'Burada mutlu değilim. Kendime bir gelecek bulamıyorum' deyip göç ediyor. Bu da inanılmaz derecede arttı. Böyle olmamalı. Hele de ülkenin yüzüncü yılında. İktisadın temeli insan, insanın temelinde de genç varsa, beyin göçüne karşı bir söz söyleyebilmek, farkındalık yaratabilmek için ben de katılmak istedim” diye konuştu.