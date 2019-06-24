Başkan Soyer, İmamoğlu ile zaferi kutladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul'un iki kere seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'da destek verdi. Soyer, İmamoğlu'nun zaferinin kesinleşmesinin ardından mevkidaşını ilk kutlayanlardan biri oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde partisine destek için İstanbul'a gitti. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya gelen Soyer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul seçimini yaptı. Sayın Ekrem İmamoğlu, partimizin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu ile bu tarihi gecede birlikteyiz. #HerŞeyÇokGüzelOlacak" dedi.

Büyük sevinç

Soyer, daha sonra Twitter hesabından yeni paylaşımlarda bulundu. İmamoğlu'nun bir kez daha ve büyük farkla seçilmesini mutlulukla karşıladığını ifade ederek "İstanbul seçimini yaptı. Sayın Ekrem İmamoğlu, partimizin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu ile bu tarihi gecede birlikteyiz." ifadelerini kullandı. Başkan Soyer'in son paylaşımı ise şu oldu:

Bugün her şey çok güzel oldu. Zaferi kutluyoruz. Her şey daha da güzel olacak."