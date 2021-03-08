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Başkan Soyer: İstanbul Sözleşmesi uygulansın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttı. Başkan Tunç Soyer, 8 Mart mesajında İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını ve kadına yönelik şiddetin son bulmasını istedi

Başkan Soyer: İstanbul Sözleşmesi uygulansın
08 Mart 2021 Pazartesi 12:35

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sabahın erken saatlerinde Karataş'taki Tarihi Asansör’ün önünde başlayarak sokakta kadınlara karanfil dağıttı. Kadın makinistler, mühendisler ve çalışanlarla birlikte Karataş'taki tramvay durağına kadar yürüyen Başkan Tunç Soyer tramvaya binerek kadın yolcuların 8 Mart’ını kutladı. Başkan Soyer, Konak'ta tramvaydan inerek İzmir Metrosu'nun Konak durağına kadar yürüdü. Metro ile Basmane istasyonuna giden Başkan Soyer metroda da kadın yolcuların gününü kutladı.

“Bütün bu acılar bütün bu şiddet geride kalsın”

Basmane Garı’nın önünde açıklama yapan Başkan Soyer, kadınlar için şiddetsiz, sömürüsüz bir dünya diledi. Başkan Soyer, her günün şiddet haberiyle, kadın cinayetiyle başladığını dile getirerek “Çok üzgünüz. Ancak kadının düşüncesinin, kadının emeğinin mayalandığı bir toplum ileriye gidebilir. Kadının düşüncesiyle, kadının emeğiyle yoğrulacağımız günler diliyorum. Diliyorum ki bütün bu acılar, bütün bu şiddet geride kalsın” dedi.

İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istedi

İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlar için önemine de değinen Başkan Soyer, şunları söyledi: “Kentsel Adalet ve Eşitlik Şubesini kurduk. Kadın Çalışmaları Şubesi var. İstanbul Sözleşmesi'nin her harfinin sonuna kadar uygulanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız.”
Başkan Soyer, daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışanlarını da ziyaret etti.

Etiketler; #izmir #tunç soyer #dünya kadınlar günü
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