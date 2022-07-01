Başkan Soyer: "İzmir büyük değişimin lokomotifi olacak"

İzmir’in büyük değişimin lokomotifi olacağını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz, bu memlekette yaşayan her bir bireyin çok daha iyi bir yaşam kalitesinde yaşaması gerektiğini inanıyoruz ve içinde yaşadığımız bu tablonun kader olmadığını biliyoruz. Çok az kaldı. Değiştirmemize çok az kaldı” ifadelerini kullandı.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş’nin kent mobilyaları üreteceği tesisi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla açıldı. İZBETON, merkez şantiyesinde inşaatını tamamladığı Kent Mobilyaları Fabrikasında hem istihdam imkânı sağlanacak hem de modern üretimle verimlilik artırılacak. Tesiste tüm bu üretim ve uygulama süreçlerinde yerel kaynaklar kullanılarak; düşük maliyet, çok işlevlilik, modülerlik ve dayanıklılık prensipleriyle hareket edilecek. Tesisite, ahşap ve betondan oluşan banklar, saksılar, çöp kovaları, kamelyalar, piknik masaları, sanatsal tasarımlar ve heykeller, oyun alanları gibi birçok ürün çeşidi üretilecek. Üretilen mobilyalar, İzmir’in parklarında, bahçelerinde ve yaşam alanlarında kullanılacak.

“İZBETON’un yeni adımlar atmasından gurur duyuyorum”

Kent Mobilyaları Fabrikasının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Seçim kampanyamızda, ‘Devlet babaysa, belediye ana olmalı’ demiştik. Şehrimizi evimiz gibi görüp analık vazifemizi yapmaya gayret ediyoruz. Tam da böyle bir metaforla baktık. Kendimizi şehrin anası gibi gördük. Şehir mobilyaları dediğimiz zaman aslında bu şehrin makyajı, süsü, bunları içeriyor. İZBETON 3 yıldır sadece sathi kaplama, asfalt, yol dışında birçok alanda faaliyet göstermeye başladı. Özellikle kentsel dönüşümde çok dev adımlar atmamıza imkan verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük yatırım kuruluşu olan İZBETON’un yeni adımlar atmasından gurur duyuyorum. Genel müdürümüzü ve tüm ekibi tebrik ediyorum” dedi.

“İzmir, Türkiye’yi arkasına takacak”

Kent Mobilyaları Fabrikasının ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, hayat pahalılığı, enflasyon devam ederken açıldığını belirten Başkan Soyer, “İçinde yaşadığımız bu güzel memleket hepimizin çok daha iyi yaşamasına imkan veren potansiyeller, koşullar taşıyor. Ne yazık ki bu koşullar, potansiyeller yanlış politikalar sonucunda bizim hayatımızı iyileştiren imkanlarla buluşmuyor. Bizim siyaset yapma sebebimiz tam da bu… Biz, bu memlekette yaşayan her bir bireyin çok daha iyi bir yaşam kalitesinde yaşaması gerektiğini inanıyoruz ve içinde yaşadığımız bu tablonun kader olmadığını biliyoruz. Çok az kaldı. Değiştirmemize çok az kaldı. Yepyeni ve daha güzel bir memleketi beraber kuracağız. İzmir bu büyük değişimin lokomotifi olacak. İzmir, Türkiye’yi arkasına takacak ve değiştirecek. Bunu hep beraber yapacağız. Bu heyecanla, aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Her birinizle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız” diye konuştu.