Başkan Soyer: İzmir'i demir ağlarla örüyoruz

İzmir Raylı Sistem Hattı’nı Narlıdere’ye bağlayan Narlıdere Metrosu inşaatında ikinci ve son tünel de Üçkuyular’dan Narlıdere’ye ulaştı. Tünel açma makinesinin son çıkış noktasında düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i demir ağlarla ördüklerini belirterek “Sözümüzü tutuyoruz. Altı raylı sistem projesini eş zamanlı yürütüyoruz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir’de toplu ulaşımın can damarlarından biri olacak olan Narlıdere Metrosu'nun inşaatında tünel kazısı işinin sonuna gelindi. Yaklaşık 2,5 milyar TL’lik yatırımla İzmir Raylı Sistem Hattı’nı Narlıdere’ye bağlayan yaklaşık 7,2 km uzunlukta çift hatlı ve üzerinde 7 adet yolcu istasyonu bulunan toplu taşıma sisteminin inşaatında ikinci ve son tünel de Üçkuyular’dan Narlıdere’ye ulaştı. Tünel açma makinesinin son çıkış noktasında düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç, CHP’li Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında hizmete sunulacak



Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Mart 2019’da çıktığımız hizmet yolunda, bugün çok önemli bir kilometre taşını geride bırakıyoruz. Göreve geldiğimde inşaatının yüzde 12’si tamamlanmış durumda olan Fahrettin Altay Narlıdere Metro Hattı’nda öyle hızla yol aldık ki, bugün itibariyle çift yönlü toplam 14.5 kilometrelik tünel açma işinin sonuna geldik. Az sonra, tünel kazma makinesi TBM’in son tüneli de ışığa kavuşturmasıyla, Narlıdere Metro inşaatının yüzde 82’sini tamamlanmış olacak. Metro inşaatımızda aynı zamanda istasyon yapılarının yüzde 35’i, demiryolu işlerinin ise yüzde 23’ü tamamlandı. Yaklaşık 3 bin 300 metrelik demiryolu döşendi. Yüklenici firmamız Gülermak’a çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. İnşallah Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Fahrettin Altay Narlıdere Metro Hattımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yatırım tutarı 2.5 milyar lirayı bulan bu proje için toplam 205 milyon Avro kredi sağlandı. Çin merkezli Asya Altyapı ve Yatırım Bankası’ndan Narlıdere Metro inşaatı için hazine garantisiz sağladığımız 50 milyon Avro kredi, banka tarafından dünyada bir yerel yönetime verilen ilk altyapı kaynağı” dedi.

Başkan Soyer, toplu ulaşım yatırımlarını anlattı



Konuşmasına kentte devam eden toplum ulaşım yatırımları üzerinden sürdüren Başkan Soyer, şunları kaydetti: “Fahrettin Altay Narlıdere Metro Hattı, 7 istasyondan oluşuyor. Hattın devreye girmesi ile birlikte raylı sistem ağımızdaki istasyon sayısı 24’e, toplam hat uzunluğu da 27 kilometreye çıkacak. Bornova EVKA-3’ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığı’na kadar aktarmasız seyahat edebilecek. EVKA-3’ten Narlıdere’ye günlük ortalama 470 bin yolcu taşınacağı öngörülüyor. Öte yandan, Balçova İstasyonu’nda 498 ve Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu’nda 207 olmak üzere, toplam 705 araçlık tam otomatik otoparkı da devreye alacağız. Biliyorsunuz, kentimizde her alanda olduğu gibi ulaşımda da doğa dostu bir strateji izliyoruz. Bu nedenle Narlıdere metromuzla birlikte 5 raylı sistem yatırımı aynı anda gerçekleştiriyoruz. Buca Metrosu, Karabağlar Gaziemir Metrosu, Kemalpaşa Metrosu, Çiğli Tramvayı ve Örnekköy Tramvayı ile İzmir’i demir ağlarla örüyoruz. 1 milyar Euro’yu aşkın bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol Buca Metrosu için finansman kaynaklarımızı bulduk ve yapım ihalemizi gerçekleştirdik. Buca’da inşaat çok yakında başlayacak ve 4 yıl içinde Buca ilçemiz metro rahatlığına kavuşacak. Sadece ulaşım hattı değil medeniyet hattıdır. En sıkışık bölgelerimize yüksek yaşam kalitesini taşımız olacak. Karabağlar Gaziemir Metrosu, 28 kilometre uzunluğunda olacak. Halkapınar’dan Adnan Menderes Havalimanı’na kadar uzanacak. Bu hat, halen tek otobüs hattıyla ulaşılabilen Fuar İzmir için de çok güçlü bir ulaşım alternatifi olacak. Yoğun konut alanlarının yanı sıra Sarnıç, ESBAŞ, Fuar İzmir, Kemeraltı ve Gıda Çarşısı gibi önemli iş merkezlerini de birbirine bağlayacak. İzmir’in en önemli tarım ve sanayi ilçelerinden Kemalpaşa’yı da raylı ulaşım ağına dahil ediyoruz. 27,5 kilometre uzunluğunda olacak Otogar- Kemalpaşa Metro Hattı için proje ihalesinin ilk aşamasını gerçekleştirdik. Biliyorsunuz, Şubat ayında Karşıyaka Çiğli Tramvay Hattı’nın inşaatını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı coşkulu bir törenle başlatmıştık. Orada da işler tüm hızıyla, planlandığı gibi devam ediyor. Çiğli’de tren maliyetlerini de ilave ettiğimizde yaklaşık 1.5 milyar liralık bir yatırıma imza atıyoruz. Karşıyaka Tramvayı’nın devamı niteliğindeki Çiğli Tramvayı, 11 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşuyor. Altıncı raylı sistem projemiz 5 kilometre uzunluğundaki Karşıyaka Örnekköy Yeni Girne Tramvayı. Bu hatta ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmaları 12 ayda bitecek. Böylelikle tramvay hatlarımızın toplam uzunluğu 37,6 kilometreye uzamış olacak.”

İzmir, demir ağlarla örülüyor



İzmir’i demir ağlarla öreceklerini her fırsatta söylediklerini dile getiren Başkan Soyer, “Sözümüzü tutuyoruz. Altı raylı sistem projesini eş zamanlı yürütüyoruz. Narlıdere, Buca, Karabağlar - Gaziemir ve Kemalpaşa metro projeleri ile Çiğli ve Örnekköy tramvay projelerine, bugünün hesaplamalarıyla yaklaşık 26 milyar lira harcayacağız. Bunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü mali altyapısı sayesinde kendi yarattığımız kaynaklarla gerçekleştiriyoruz. Sizden aldığımız büyük güçle yapıyoruz. İzmir’in bu en önemli projelerinin gerçekleşmesinde büyük emek veren ekip arkadaşlarıma, cefakar işçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Çok şükür ki, bugün Narlıdere Metro tünelinin ucundaki ışık göründü. Sizlerin alın teri sayesinde göründü. Sağ olun, var olun. Narlıdere Metro projemizin tüm İzmirliler’e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.