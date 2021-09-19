Başkan Soyer, İzmir'in karbon ayak izini azaltmak için yürüdü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa’da birçok kentle aynı zamanda kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Foça’da karbon ayak izini azaltmak için yapılan yürüyüşe katıldı. Göreve geldiğinden beri toplu ulaşımı yaygınlaştırmak için önemli raylı ulaşım projelerine imza atan, kendisi de bisiklet ve elektrikli makam aracı kullanan Başkan Tunç Soyer, Foçalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Temiz İzmir Temiz Dünya” sloganıyla dün İzmir’in 30 ilçesinde eş zamanlı olarak yapılan temizlik hareketine katıldıktan sonra Foça’da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yürüdü. İzmir’de toplu taşımayı yaygınlaştırmak için Narlıdere Metrosu, Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı, Otogar-Kemalpaşa ve Karabağlar-Gaziemir metro projeleri ile Örnekköy-Yeni Girne tramvay hattı başta olmak üzere önemli raylı ulaşım projelerini sürdüren Başkan Tunç Soyer, karbon ayak izini azaltmak için yapılan farkındalık yürüyüşünde Foçalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bisiklet ulaşımını teşvik etmek için bisiklet istasyonları ve yolları yapan Başkan Soyer, göreve geldiğinden beri kendisi de ulaşım aracı olarak çoğunlukla bisiklet ve elektrikli makam aracı kullanıyor.

“Sağlıklı ve Güvenilir Hareketlilik” temasıyla 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’ndaki yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve eşi Müyesser Özuslu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile eşi Aylin Sandal, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ile eşi Seçil Gürbüz, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ile eşi Nilüfer İnce, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve eşi Fatma Tekin, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve eşi Aslı Kayalar, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay ve Yıldız Devran, bürokratlar, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve gönüllüler katıldı.



