Başkan Soyer: İzmir Tabip Odası yalnızlaştırıldı

14 Mart Tıp Bayramı Haftası nedeniyle İzmir Tabip Odası’nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın sürecinde İzmir Tabip Odası’nın yalnızlaştırıldığını, ötekileştirildiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mart Tıp Bayramı Haftası nedeniyle İzmir Tabip Odası’nı ziyaret etti. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Başkan Soyer’e ziyarette Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da eşlik etti. Gerçekleşen ziyarette Başkan Soyer, salgın sürecinde İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda İzmir Tabip Odası’nın yer almamasını yalnızlaştırma olarak nitelendirirken Tabip Odası Başkanı Çamlı ise salgın sürecinin şeffaf yönetilmediğini söyledi.

Büyük iz bıraktılar

Kovid-19 salgını sürecinde yoğun mesai sarf eden sağlık çalışanlarını 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayan Başkan Soyer, sağlık çalışanlarına pandemi dönemindeki fedakârlıkları nedeniyle teşekkür etti. Soyer, “Ne yaptıysak azdır, eksiktir ama gücümüzü sonuna kadar zorladığımızı bilmenizi isterim. Daha ilk Valilik toplantısında Tabip Odası’nın bu yapı içerisinde yer alması gerektiğini söylemiştim ancak bir cevap verilmemişti. O günden bugüne yalnızlaştırıldığınızı, ötekileştirildiğinizi biliyorum. Ama biz de bu şehrin seçilmiş belediye başkanı ve Büyükşehir Belediyesi olarak sonuna kadar yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu süreç boyunca kayıplarımız oldu, hepimizin kayıplarıdır. Onlar için çok üzgün olduğumuzu ve tüm yakınlarına baş sağlığı dilediğimizi söylemek isterim. Allah rahmet eylesin. Bu süreçte sizler hakikaten bizim kahramanımız oldunuz. Asla unutulmayacak büyük bir iz bıraktınız. Ben o nedenle tüm çalışma arkadaşlarınıza, Tabip Odası’nın tüm üyelerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Büyükşehir Belediyesi ve İzmir adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Zor günleri dayanışmayla aşacağız

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı ise küresel salgında yaşamını yitiren vatandaşların ve sağlık emekçilerinin acısıyla bu yıl 14 Mart’ı kutladıklarını belirterek pandemi sürecinde kendilerinin talep ettiği gibi bir pandemi yönetimi olamadığını söyledi. Çamlı sözlerine şöyle devam etti: “Süreç şeffaf götürülmedi ve başta Tabip Odaları olmak üzere sağlık meslek örgütleri bu sürecin dışında bırakıldı. Ama gerek Türk Tabipler Birliği gerekse İzmir Tabip Odası bu süreçte toplum sağlığını önceleyerek halkın sağlık hakkını savunmak adına doğruları söylediler ve savundular. Bunları savunurken de zaman zaman hedef haline getirildiler. İtibarsızlaştırılmak istendiler. Biz bu süreci İzmir’de toplum sağlığını önceleyen tüm yapılarla beraber dayanışmayla aşmaya çalıştık. Süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çok desteğini gördük. Gerek kişisel koruyucu ekipmanlarımızın temininde gerek sağlık çalışanlarımızın ulaşım ve barınma sorunlarının çözümünde ve daha birçok sorunumuzda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni, Karşıyaka Belediyesi’ni, Konak Belediyesi’ni ve birçok belediyemizi yanımızda gördük. Bu dayanışma bizleri hem mutlu etti hem motive etti. Bu süreçte ne yazık ki 387 sağlık emekçisini kaybettik. Ama sağlık emekçileri yaşamlarını riske sokarak özveriyle sağlık hizmeti vermeye çalıştı ve çalışıyor. Bu zor günlerin dayanışmayla aşılacağına inanıyoruz. Sayın Başkanımıza, Karşıyaka Belediye Başkanımıza nazik ziyareti için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Salgın kontrol altına alınmadı

Türkiye’de ve İzmir’de pandemi vakalarında yeniden bir artış yaşandığını dile getiren Çamlı, “Başlangıçta yüzde 25 artış varken kontrollü normalleşme kararı alındı ama geldiğimiz 15 gün içinde İzmir’de yüzde 56’lık bir vaka artışı var. Kontrollü normalleşmenin etkilerini de bu vaka artışlarında görmüş değiliz. İzmir risk kategorisinde yüksek riskli iller içinde. Yüksek riskli il kabul ettiğiniz şehirde 15 günde yüzde 56’lık bir vaka artışı varken bu kontrollü normalleşmeyi anlamakta güçlük çekiyoruz. Önümüzdeki süreçte bu artışların daha da süreceği hatta 3’üncü bir pikin ortaya çıkacağı şeklinde öngörüler var. Aşılama oranlarımız yüzde 5’ler düzeyinde. Dolayısıyla toplumsal bağışıklığı elde etme konusundan oldukça uzağız. Bizim önerimiz; öncelikle bu pandemi sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, sağlık meslek örgütlerinin sürece dahil edilmesi, kararların toplum sağlığı öncelenerek alınması ve aşılama hızının bir an önce artırılarak en kısa sürede toplumsal bağışıklığın sağlanmasıdır. Pandemi devam ediyor, henüz kontrol altına alınmadı” ifadelerini kullandı.

“Eşrefpaşa Hastanesi gereğini yaptı”

Pandemi sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nin yeterli performansı göstermediği yönündeki iddialara cevap veren Başkan Soyer, “Eşrefpaşa Hastanesi İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün ön gördüğü rol dağılımı içerisinde başka bir görevle görevlendirildi. Bir pandemi hastanesi olarak görevlendirilmedi. Buna rağmen pandemi hastalarıyla ilgili olarak zaman zaman gelen talepler konusunda gereğini yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü’nün hastanemize biçtiği rol doğrultusunda hastanemiz görev yaptı” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Soyer, Tabip Odası Başkanı Çamlı’ya çiçek takdim ederken Çamlı ise Başkan Soyer’e üstünde ‘Kovid-19 bir meslek hastalığı sayılmalı’ yazan el yapımı bez bebek hediye etti.