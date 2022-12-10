Başkan Soyer İzmir’in yeni metrosunu gençlerle gezdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, inşaat çalışmalarında sona gelinen ve 2023 yılında açılması planlanan Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu’nda üniversite öğrencileri ile incelemelerde bulundu. Çağdaş istasyonunda gençlerle sohbet eden Başkan Tunç Soyer, “İzmir’i demir ağlarla öreceğimizi söylemiştik, örüyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında hizmete açılacak Narlıdere-Fahrettin Altay Metro Hattı’ndaki son aşama çalışmalarını inceledi. Üniversite öğrencileri ile Çağdaş İstasyonu’nda buluşan Başkan Tunç Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon da eşlik etti. Gençlerle sohbet eden Başkan Tunç Soyer, kent içinde yapılan raylı sistem projeleri hakkında bilgi verdi.

“Demirağlarla öreceğiz dedik, örüyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “En geç Mart ya da Nisan ayı gibi treni indirip ilk deneme seferlerini yapmak istiyoruz. Ondan sonra Ağustos ya da Eylül aylarında açılışı gerçekleştirme niyetindeyiz. Bu ekonomik koşullar maalesef bizim de belimizi büküyor. ‘Mutfakta yangın var’ deniyor, doğru ama İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mutfağında da yangın var. Bizim de çok ağır maliyetlerimiz var ama kuvvetli bir mali yapımız olduğu için yıkılmadık, ayaktayız. Devam ediyoruz. Hem Narlıdere Metrosu’nu hem de Çiğli Tramvayı’nı 2023 yılı içinde açmayı hedefliyoruz. Bu arada Buca Metrosu başladı. O da bizim büyük hayalimizdi, İzmir tarihinin en büyük projesi. Gaziemir-Karabağlar metrosu projesi de hazır. ‘Kentimizi demir ağlarla öreceğiz dedik’, örüyoruz” şeklinde konuştu.

“Mümkün olduğu kadar yeraltına taşımamız lazım”

Raylı sistemin her konuda daha cazip bir ulaşım sistemi olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Çok temiz bir ulaşım modeli. Şehrin üstü çok kaotik bir hal aldı. Lastik tekerlekli araçlar, otobüsler, otomobiller trafiği çok sıkıştırdı. Aşağıdan kanal açarsak yukarıyı da rahatlatmış olacağız. İnsanlara daha modern, daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamış olacağız. Maliyet de düşüyor. Uzun vadede hem ekonomik açıdan çok cazip, hem kent konforu ile yaşam kalitesi açısından çok cazip hem de daha temiz. Sonuçta karbon salımını da dert ediyoruz. Gelecekte bu çok daha ağır sorunlar üretecek bize. Bütün modern dünyada olduğu gibi bizim de ulaşımı mümkün olduğu kadar yeraltına taşımamız lazım” dedi.

“Bu memleketin sahibi siz gençlersiniz”

Gençlikten umutlu olduğunu dile getiren Başkan Soyer, “Biz siz gençlerden ışık ve umut buluyoruz. Bu memleketin sahibi siz gençlersiniz” diye konuştu.

Gençliğinde de hep siyasete niyetlendiğini söyleyen Soyer, “Üniversiteye yeni başladığım yıllarda günlük tutuyordum. Günlüğüme mutlaka siyaset yapacağımı, Türkiye ile ilgili söylemek istediğim şeyler olduğunu yazmışım. Aslında ortaokul ikinci sınıfta başlıyor benim hayatı sorgulamam, memleketi sorgulamam. Hiç vazgeçmedim ondan. Benim için siyaset hayatı dönüştürme sanatıdır. Siyaset gerçekten büyük ve kıymetli bir iş. Bu kadar çirkinleştiğine bakmayın. Siyaset bu değil; insanların yüzünü güldürebilmek, iyileştirebilmek, hayatı güzelleştirebilmek. Bununla ilgili bir şey siyaset. Bu yaşananların hiçbiri kader değil. Biz bambaşka hayatı kurabiliriz bu topraklarda. Cennet bir coğrafyadayız” dedi.

Narlıdere Metro hattında yoğun tempo

Hat üzerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon, “Mart sonunda trenleri hatta alacağız. Hedefimiz cumhuriyetin yüzüncü yılında hattı işletmeye açmak. Ağustos ya da Eylül ayına yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Bornova Evka 3’ten Narlıdere Kaymakamlığı’na aktarmasız ulaşım

Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattında; 14 bin 183 metrelik demiryolu inşaatının yüzde 88’i yani 12 bin 528 metresi tamamlandı. Yürüme yolu montaj ve ray kaynağı çalışmaları devam ediyor. İstasyonların kazı ve destekleme işlerinin yüzde 100'ü tamamlandı. Betonarme imalatları devam ediyor. İstasyonlarda elektrik ve elektromekanik çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 7,2 kilometre uzunluğundaki Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık arası hatta 7 adet istasyon yer alacak. Büyükşehir Belediyesi, bu hatla birlikte hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısını 24’e, raylı sistemin uzunluğunu da 186,5 kilometreye ulaştırmış olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bornova EVKA-3’ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığı’na kadar aktarmasız gidebilecek.