Başkan Soyer: “Kabuğunda yaşayan bir şehrin geleceği olamaz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küçük Kulüp Derneği tarafından düzenlenen ve kentte görev yapan konsolosların ağırlandığı programa katıldı. Soyer, “Kendi kabuğu içinde yaşayan bir şehrin geleceği olamaz. Bu insanlık mirasını ülkeleriyle paylaşan ve burada görev yapan tüm konsoloslara teşekkür ediyorum” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küçük Kulüp Derneği tarafından her yıl düzenlenen ve kentte görev yapan konsolosların ağırlandığı programa katıldı. Küçük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik ve Divan Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu ev sahipliğinde yapılan buluşmaya, Başkan Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi ve Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, İzmir’de görev yapan Almanya Başkonsolosu Dr. Detlev Wolter, Romanya Başkonsolosu Mioara Stefan, Yunanistan Başkonsolosu Despoina Balkiza, İtalya Konsolosu Valerio Giorgio, Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak ve eşi Muharrem Toprak, İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü José Maria Queiros ve Küçük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Soyer, "İzmir'de yaşayan insanlar olarak çok şanslı olduğumuzu biliyoruz. İzmir, olağanüstü büyük bir potansiyele sahip. Ancak bunu bilmek ile bu potansiyeli kullanmak farklı şeyler. Kendi kabuğu içinde yaşayan bir şehrin geleceği olamaz. Bu insanlık mirasını ülkeleriyle paylaşan ve burada görev yapan tüm konsoloslara teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Soyer, Menemen çömlekçileri tarafından üretilen gramofonları da konuklara takdim etti.