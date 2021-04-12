Başkan Soyer kadın belediye başkanları ile buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de geçmiş dönemlerde görev yapan ve halen iş başındaki kadın belediye başkanları ile bir araya geldi. Tarihi Asansör’deki buluşmada ülke genelinde kadın belediye başkanı sayısının çok az olduğuna vurgu yapıldı ve bu sayının artması için yapılması gereken farkındalık çalışması üzerinde duruldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de geçmiş dönemlerde görev yapan ve bu dönem görevde olan kadın belediye başkanları ile bir araya geldi. Başkan Tunç Soyer, 91 yılda İzmir’de 13 kadın belediye başkanın görev yaptığını bu sayının çok düşük olduğunu belirterek, “Her biriniz bizim için çok değerlisiniz. Bu sayının artması için neler yapabileceğimizi dillendirmemiz, bunu Türkiye’ye anlatmamız gerekiyor” diye konuştu. Eski ve mevcut kadın belediye başkanları da Türkiye’deki kadın belediye başkanı sayısının azlığına dikkat çekerek, bu konuda farkındalığı artırmak için bir araya gelme kararı aldı. Bir sonraki buluşma tüm Ege Bölgesi’ndeki kadın belediye başkanlarını kapsayacak.

Kimler katıldı?

Tarihi Asansör’deki buluşmaya 1992 – 2009 yılları arasında Seyrek Belediye Başkanlığı yapan Nurgül Uçar, 1994 – 1999 yılları arasında Güzelbahçe Belediye Başkanlığı yapan Hülya Yarbuz, 1999 – 2004 yılları arasında Menderes Değirmendere Belediye Başkanlığı yapan Şükran Akyer, 2014-2019 yılları arasında Konak Belediye Başkanlığı yapan Sema Pekdaş, 2014 – 2019 yılları arasında Urla Belediye Başkanlığı yapan Sibel Uyar ile Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel katıldı.